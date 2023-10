¡Le dice No a los hijos! Leslie Shaw se sincera sobre su relación con ‘El Prefe’

Leslie Shaw le abriió las puertas de su hogar en Estados Unidos a la producción de Magaly Tv la Firme para contar un poco más de como es su vida en pareja.

Como se sabe, la cantante mantiene una relación con ‘El Prefe’, el chibolo cubano que tiene 13 años menos que la cantante, pero que ya llevan un par de años de relación y que incluso tienen planes de matrimonio.

No a la maternidad

Leslie Shaw y su pareja se encuentran viviendo en el Fort Lauderdale donde viven junto a perros, palomas e iguanas demostrando que más allá del amor que se tienen, comparten su amor por los animales.

Pero al parecer no por los niños, y es que la cantante señaló que en sus planes no está ser madre ya que no siente el instinto maternal muy común en la mayorpia de mujeres.

“No, él ya sabe (su pareja), no está en mis planes, no tengo ese instinto maternal. Además creo que sería una madre de nivel mas o menos, y lo digo porque a mis mascotas no las cuido tanto”, aseveró.

Es así como ‘El Prefe’ coincidió con las palabras de Leslie ya que confirmó que ni siquiera le da de comer a sus mascotas porque se olvida. Pese a ello el joven cantante no descartó convencer a la rubia que pronto, en un futuro puedan agrandar la familia.

Mira también: ¿Lo confesó? La curiosa reacción de Jamila Dahabreh al ser consultada por Paolo Hurtado

Como se sabe, la artista peruana se encuentra comprometida con el cubano con quien ha demostrado hasta el momento que osn la pareja perfecta más allá de tener una larga diferencia de edades.

La rompe con los Hermanos Yaipén

Siguen los éxitos para los Hermanos Yaipén y Leslie Shaw, pues en esta ocasión hicieron una colaboración y lanzaron su nuevo tema «Fin de Semana», el cual promete ser todo un éxito. Cabe resaltar que la orquesta de cumbia se reinventa y se fusiona con el género urbano para esta gran creación musical.

Recordemos que el anuncio de este nuevo lanzamiento remeció las redes sociales, pues era la primera vez que ambos artistas colaborarían para realizar un tema. Pero la espera terminó, pues «Fin de Semana» ya está disponible en todas las plataformas virtuales y promete ser todo un éxitos en la música peruana. De igual forma, las primeras impresiones de los usuarios reflejan el apoyo hacia este tema.

Es por ello, que tanto los Hermanos Yaipén como Leslie Shaw se vienen presentando en diversos programas de televisión deleitando a su público con este nuevo éxito musical.

Mira también: “Está bien resentida”, Magaly opina sobre las declaraciones de Ducelia Echevarria contra ‘EEG’

Definitivamente, Leslie Shaw se encuentra en su mejor etapa pues siempre se ha caracterizado por ser una mujer con las ganas de resaltar y dejar huella en el mundo musical.