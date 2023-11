Leslie Shaw se sintió ofendida por una fuerte discusión en «América Hoy»: «Si hacen eso, yo me voy»

La famosa cantante Leslie Shaw protagonizó un momento incómodo en «América Hoy», ¡y aquí te contamos todos los detalles! La artista, conocida por sus éxitos como «Faldita», no se guardó nada al hablar sobre la reciente polémica con la cantante Handa.

¿Por qué Leslie Shaw se sintió ofendida en «América Hoy»?

La mañana de este 14 de noviembre, Leslie Shaw asistió a «América Hoy». Allí estuvo con Ethel Pozo y con otros conductores y pasó un momento incómodo. Pero ella no tuvo ningún problema en responder y dejar en claro cuál es su forma de pensar.

Todo se desató cuando Janet y Edson, los conductores, le hicieron una broma sobre la presencia de Handa en el set. ¡Pero Leslie no la tomó para nada bien! Argumentó que sería una falta de respeto hacia ella como artista.

Mira también: “Hablando de dinero y tiene el Onlyfans en promoción”: Handa le dice de todo a Leslie Shaw en su nueva canción

«¿Me indican que Handa quiere ingresar? La verdadera Handa quiere ingresar», dijo Janet Barboza. «No, no, no tengo ganas. Yo no soy hipócrita. Si no me hubiesen chancado tanto, tal vez. Si la traen, que venga, cante y yo me voy a mi casa. Me parece una falta de respeto si hacen eso aquí», expresó Leslie Shaw.

Leslie dice que Mario Hart se hizo famoso por Nataniel Sánchez

La discusión no se quedó ahí. Belén Estévez, una panelista invitada, cuestionó a Leslie sobre sus comentarios continuos acerca de su expareja, Mario Hart. ¡Y la respuesta fue explosiva! Shaw explicó que la prensa no deja de preguntarle por él y, mientras sigan haciéndolo, ella responderá. Aclaró que no siente amor por Hart, ¡más bien todo lo contrario!

«¿Ustedes se olvidan que Mario se hizo famoso por mi amiga Nataniel (Sánchez)? A mí no me importa si uno se hace famoso por uno o por otro, uno debe saber mantenerse (…) Sigo hablando de Mario porque me preguntan por él y, lamentablemente, me provoca responder», expresó Leslie Shaw.

Este enfrentamiento se suma a la serie de choques que Leslie ha tenido con varios artistas nacionales, incluyendo a Michelle Soifer, Mayra Goñi, Emilio Jaime y, por supuesto, Handa. La cantante ha sido el centro de atención debido a estos dimes y diretes en la escena musical.

Los conductores de «América Hoy» le comentaron las declaraciones de Emilio Jaime a Leslie Shaw. «Yo creo que está siendo mezquino.. El talento va a hacer que esa persona se mantenga o no», decía Janet Barboza. «Porque no tiene cerebro», interrumpió Leslie.

Luego, Leslie dejó en claro su punto de vista: «No importa si te hiciste conocido por este o por otro la cosa es mantenerte y hacer las cosas bien».

De pronto, Ethel Pozo agregó: «Además Emilio dice en estos años de la ‘Faldita’ tú no estuviste y claro que estuviste la canción con Thalía. Todo el tiempo en Miami… Todo lo que graba, ¿dónde estaba Emilio Jaime?». Leslie Shaw no se quedó callada y arremetió contra Emilio: «Que se quede en Colombia ahí, que su papito le siga pagando su carrera».

Mira también: “Prefiero enseñar mi cu** en Onlyfans”: Leslie Shaw “minimiza” a los artistas peruanos del género urbano

También, Janet Barboza le increpó a Leslie: «Además Emilio dice que en tu retorno has tenido que colgarte nuevamente de Mario Hart para dar que hablar». A lo que Leslie respondió: «¿Y él quién es, ah? ¿El justiciero? ¿El vengador?».

Leslie Shaw se ha mantenido firme en sus opiniones y ha dejado claro que no se dejará pisotear. Estaremos atentos a cualquier novedad de esta polémica.