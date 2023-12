«Veremos quién es la ridícula», Leslie Shaw se verá frente a frente con Micheille Soifer y le dedica fuerte mensaje

Leslie Shaw se la tiene jurada a Micheille Soifer y es que esta vez ambas cantantes se verán las caras en la final de ‘Esto es Guerra’, pues como se recuerda ambas tuvieron un fuerte intercambio de palabras por la carrera artística de cada una.

La rubia usó su cuenta de Instagram para lanzar una indirecta bien directa para la intérprete de ‘bombón asesino’ y es que al parecer Leslie podrá decirle todo lo que tiene guardado en vivo y en directo.

Enfrentadas

Leslie Shaw es la flamante invitada para la gran final de ‘Esto es Guerra’ es por ello que no podrá evitar encontrarse frente a frente junto a Micheille Soifer quien hace ya algunas semanas tuvo fuertes calificativos para la rubia cantante.

En sus redes Leslie no dudó en dedicarle una estrofa de una canción dejando entrever que este jueves le dirá de todo por haber ninguneado su carrera musical.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leslie Shaw (@leslieshaw)

«Ya veremos quién es la ridícula este jueves», escribió la cantante en su publicación donde al parecer llama a la chica reality ‘lamebicho’, al ritmo de una canción de Arcángel. Este encuentro sacará chispas en el reality de competencia.

Asimismo, seguidores de la rubia cantante no dudaron en comentar la publicación donde respaldan a la artista tras haber sido el centro de críticas de diversos personajes de la farándula.

Mira también: Yahaira Plasencia llevó alegría a niños con habilidades especiales: “Lo que más amo en estas fiestas”

«Leslie es un Arcángel en Perú», «Leslie tu eres la mejor», «Para que se meten contigo, ya dijiste que esta vez no callarías», «Leslie por q te rebajas con la Michael Jackson», «Brilla Leslie, que las envidiosas se caigan de espaldas», fueron algunos de los comentarios.

¿Qué le dijo Micheille a Leslie?

Todo empezó cuando Leslie aseveró que no estaba interesada en hacer colaboraciones con artistas peruanos, pues considera que les falta mucho recorrido para que lleguen a su nivel musical.

Estos comentarios molestaron a Micheille Soifer quien no dudó en tildarla de ‘ridícula’ por según ella minimizar el talento peruano.

@americatelevision ¡UY, QUEMA! 🔥 Micheille Soifer dice que se puso en contacto con Leslie Shaw para saber qué problema había entre ambas. 📞😲 #AméricaEspectáculos ♬ sonido original – América Televisión

A la guerrera le consultaron que le parecía que la popular ‘Colorada’ habría rechazado hacer una colaboración con ella.

En primer momento, Michelle Soifer comentó no tenía conocimiento que había esa intención de grabar junto a Leslie Shaw, pero ante su rechazo indicó que prefiere hacerlo con alguien que verdaderamente tenga ganas de hacerlo.

“Hubiese sido lindo con ella, con Maluchi con el artista que tenga las ganas de hacerlo. Yo no he dicho que cante mal, tampoco que no tenga talento, es muy linda y talentosa, pero no hay que estar ‘chancando’ a los otros talentos”, expresó.

Mira también: ¡Ambos pasan la página! Farik Grippa y Sergio George solucionan su conflicto: “Está en el pasado”

“Que una se crea maravillosa, está bien, pero no tiene que menospreciar a los demás para sentirte mejor… Tú eres el gran ejemplo de peruana que no apoya a otro peruano”, resaltó.

Después, Michelle Soifer subió de tono sus expresiones e indicó que Leslie es una persona que ya no está para eso y le aconseja dedicarse a la música sin generar polémica.