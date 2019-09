Leslie Shaw: “Soy bien peruana”

Foto: Diego Vértiz

No se queda callada. La cantante Leslie Shaw le respondió fuerte y claro a la conductora Mónica Cabrejos, quien la comparó con Yahaira Plasencia. “Leslie como es gringa, les fascina, pero como Yahaira es de barrio, es mestiza, del Rímac, no les gusta”, indicó la morocha.

-Te han comparado con Yahaira, ¿qué piensas?

Cada uno tiene lo suyo, hay que defender lo suyo. Mis seguidores piden mis canciones en la radio, les agradezco. ‘Faldita’ tiene un presupuesto muy alto y si fuera una artista independiente no lo hubiera podido lograr.

-Mónica dice que el público respalda a Leslie porque es gringa…

Es tinte y son extensiones (risas).

-¿Tienes más barrio que cualquiera?

Sí, aparte mi inglés es (risas). No soy gringa y voy a tomar clases de inglés porque hay cosas que no entiendo. Soy bien peruana, no soy gringa.

-¿Estás enamorada de Diego Val?

Hay que vivir la vida, si es, es y sino, no es. No me pongo una barrera en conocer a una persona.

-¿Qué significa Diego para ti?

No sé, está en casting todavía. Vamos a ver si se porta bien.

-Te gustan los chicos guapos…

Físicamente es guapo. Nos llevamos bien, que es lo más importante.(A.Saavedra)

DATO

Leslie Shaw asistió a la inauguración de la clínica dental “Doctoras Guerrero” en Surco.