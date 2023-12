«Uno de los sustos más grandes de mi vida», Leslie Shaw sufre aparatosa caída (VIDEO)

Leslie Shaw sufrió una aparatosa caída mientras quería hacer un baile pole dance, la cantante no imaginó que el tubo estaba mal asegurado y terminó cayendo contra el piso estrepitosamente.

Es así que la artista compartió su terrible experiencia en redes y confesó que a pesar de haberse golpeado no se iba a ‘tirar al abandono’ pues al día siguiente tenía la grabación de uno de los videoclips más importantes de su carrera.

Fatal caída

Leslie Shaw ha estado en el ojo de la tormenta estas últimas semanas, pues como se recuerda recibió una ola de críticas de diversos artistas peruanos por su actitud y por considerarla una persona soberbia y con sumos de diva.

Pese a ello, la rubia confirmó que se ha esforzado para creerse lo que ella quiera pues cada proyecto musical que realiza ella misma lo financia y lo lleva a cabo.

Sin embargo, al parecer la mala vibra sigue tocando su puerta ya que mientras quería grabar un sexy baile de pole dance, la cantante no pensó que el tubo donde siempre solía bailar estaba inseguro y al momento de colgarse de él terminó cayendo estrepitosamente contra el piso.

Al instante de su caída se puede apreciar cómo se queja del dolor y aparentemente no podía mover uno de sus brazos, de inmediato familiares corrieron a su auxilio para ser llevada de emergencia a la clínica.

Es así que la artista no dudó en contar su lamentable experiencia en redes para al final dejar un contundente mensaje a sus haters.

«Como cada tarde siempre bailo en el tubo que tengo en la sala de mi casa, después de haber estado girando unos minutos inicio una nueva grabación y dando un giro caí, el dolor en el hombro y brazo derecho fue intenso», empezó diciendo.

No se queda de brazos cruzados

Sin embargo, eso no fue lo peor ya que Leslie reveló que al día siguiente tenía la grabación de uno de sus videoclips que ya había preparado y organizado.

«Lo que más me preocupaba es que solo en unas horas, al día siguiente debía grabar uno de los videoclips más ambiciosos de toda mi carrera», agregó.

Felizmente, horas más tarde reveló que la caída si bien es cierto le provocó un susto tremendo no sufrió ningún golpe de gravedad que la llevara a frenar sus proyectos musicales.

Además, recalcó que a pesar de todo se levantó y grabó con éxito su videoclip demostrando que es una mujer fuerte y valiente ante las adversidades.

«Esto es para que vean que su mala vibra no me derrumba y ayer grabe mi videoclip sin problemas yo soy más fuerte que su envidia», finalizó.

¿Mario Hart la vende?

A pesar de haber tenido un romance en el pasado, los artistas urbanos no han dejado de estar en medio de polémicas. Y es que Leslie Shaw ha criticado a Mario Hart en diversas ocasiones.

Por su parte, el ‘chato’ Hart ha intentado mantenerse al margen, sin embargo, no pudo evitar responderle a su expareja. En esta ocasión, fuera de criticar el trabajo de la popular ‘rubia’, él brindó detalles de cómo Leslie Shaw habría iniciado su carrera en la música del género urbano.

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Carlos Vílchez, el también piloto de autos contó que Leslie Shaw habría dejado el rock gracias a él. Recordemos que la ahora cantante urbana inició su carrera musical con el género del rock.

“Ella hacía rock y yo siempre le decía: ‘Leslie, el rock en el Perú es muy difícil’. No tenía shows, no cantaba en ningún lado, por ahí uno que otro show y la invitaban a uno que otro festival, pero le daban muy poco tiempo. A mí me daba pena porque la veía sufrir con eso. Ella quería vivir de la música, y no del modelaje o del anfitrionaje como así sobrevivía», sostuvo.