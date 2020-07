Leslie Shaw tiene en ‘jaque’ a tatuador: «Soy celosa y me hago la que no»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Colorada confesó que vivió como loca cuando estaba soltera, pero ahora encontró el amor.

La cantante y modelo, Leslie Shaw, se encuentra enamorada del tatuador peruano Stefano Alcántara, con quien vive en Miami. En una reciente entrevista la colorada aceptó que es celosa, pero lo sabe disimular cuando tiene a otras personas a su alrededor.

“Me hago la que no delante de la gente”, indicó Leslie, agregando que cuando estuvo soltera fue una loca. “Estuve un buen tiempo así, me encanta viajar, bailar, fluir, una tiene que vivir la vida, aunque claro dejé de hacerlo desde que estoy con pareja, aunque todavía no soy casada, falta para eso”, añadió.



“ES MI TATUADOR PERSONAL”

Asimismo, la artista se encuentra feliz con su nueva relación y reveló: “Es mi tatuador personal, no me cobra nada por atenderme”.

Cabe mencionar, que Stefano Alcántara es un reconocido tatuador peruano, que ha hecho trabajos para varios artistas, uno de sus engreídos es el reguetonero Maluma.

QUIERE DÚO CON DANIELA

Aunque, tiene proyectos para grabar con artistas de genero urbano, Leslie confesó que le gustaría grabar un tema con la salsera Daniela Darcourt.

“Canta hermoso, sería chévere hacer algo juntas”, indicó.

EXTRAÑA A SU FAMILIA

Debido a la cuarentena por el coronavirus la cantante no puede salir de Miami y comentó que lo que más extraña es a su familia.

“La verdad, extraño mucho a mi familia, también a mis perritos. Aunque mi hermana me manda varios videos de ellos todos los días”, aseveró.

‘Soltera’ la rompe en YouTube

La cantante se mostró emocionada porque su canción ‘Soltera’, que grabó junto a Thalía y Farina, ha logrado más de 16 millones de vistas en YouTube a solo 1 mes de su estreno. Incluso, el nuevo tema de la colorada se viene posicionando entre los primeros puestos del ranking musical de diferentes países.

“¡Sonando duro gracias a todos ustedes! Seguimos reproduciendo, vuelvo a los 20”, indicó Leslie.

Entérate más en: Leslie Shaw: «Lloré mucho para llegar donde estoy»