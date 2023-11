«Por culpa de Jaime Bayly», Leslie Stewart confiesa que concebió a su último hijo en la cárcel

Leslie Stewart se sinceró y confesó que concebió a su último hijo en prisión, como se recuerda la ex integrante de ‘El Gran Chef famosos’ estuvo casada con Karim Rafai, padre de sus hijos.

Es así que la rubia fue entrevistada para un diario local donde reveló que Jaime Bayly pronosticó su futuro pensando que jamás sucedería.

Se confiesa

Leslie Stewart afirmó que vivió un fuerte romance con Karim Rafai de origen peruano israelí pues como se recuerda fue mandado ap risión por el tráfico ilícito de drogas.

Pese a ello la actriz no le dio la espalda e iba continuamente a visitarlo porque lo consideraba el amor de su vida.

Stewart además afirmó que en ese periódo le tocó madurar por el bien de sus hijos ya que tuvo que crialos sola al no contar con el apoyo del padre, pese a ellos salió adelante.

«Estaba enamoradísima, sobre todo teníamos dos hijos, y decía por lo menos en mi vida voy a hacer algo bien, ser responsable, constante, estar con este chico y sacar a mi familia adelante. Entonces iba a visitarlo», expresó.

Asimismo, culpó al conductor Jaime Bayly por predecir que podría salir embarazada en prisión al aún seguir vinculada sentimentalmente con su expareja.

Palabras que ella ignoró, pero se terminó haciendo realidad sin imaginarlo.

«No se lo voy a perdonar nunca. En una entrevista me dice «Karim que no sé qué» creo que me preguntó si podíamos tener relaciones y me dice «oye, no vayas a salir embarazada» y le digo «ni tan bruta que fuera» a los dos meses salí embarazada», dijo la exmodelo.

Película biográfica

Leslie Stewart, la actriz y exmodelo peruana, famosa por su vida llena de eventos polémicos en las décadas de los 90 y 2000.

Se prepara para llevar su historia a la gran pantalla con la película «Leslie, un ángel rebelde», que se estrenará en 2024.

Esta producción es parte de los planes de la productora Sinargollas, y la noticia se dio a conocer durante la celebración del séptimo aniversario de la empresa.

La película promete sumergir a la audiencia en la historia de Leslie Stewart, marcada por las noches de fiesta, las drogas, el alcohol.

Y un impactante episodio en el que Leslie estuvo al borde de la muerte tras recibir un disparo.

La noticia más sorprendente es que la protagonista de esta cinta será la hija de Leslie, Ariana Rifai Stewart, quien asumirá el desafío de interpretar a su madre en su etapa más controvertida.

La elección de Ariana Rifai Stewart para el papel principal ha generado gran interés.

Ya que es la hija mayor de Leslie y se asemeja físicamente a su madre.

La cinta promete ofrecer un vistazo a lo que significó ser Leslie Stewart en esos años, desde su impactante desnudo en una revista hasta sus momentos de rebeldía y desafío.