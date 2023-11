Leslie Stewart cuenta cómo fue trabajar con Flavia Laos: «Llegaba tarde y con resaca»

En una charla exclusiva con Café con la Chévez, la querida Leslie Stewart, esa actriz que siempre dice lo que piensa, contó su experiencia trabajando con la joven estrella Flavia Laos en la serie que marcó época, «Ven, Baila Quinceañera». ¡Y si qué contó anécdotas que dejaron a más de uno boquiabierto!

¿Qué dijo Leslie Stewart sobre Flavia Laos?

La serie «Ven, Baila Quinceañera» que tenía pegados a muchos a la pantalla en el 2015, también tenía su drama detrás de cámaras. Leslie no dudó en abrir su corazón y contar que, en algunos días, le daban ganas de «matar» a Flavia por su famosa impuntualidad y sus mañanas después de la parranda.

«Flavia cuando era chibola la quería matar, pero con el tiempo la chibola creció mucho, siempre fue buena actriz, muy guapa, linda chica, pero al principio decía ‘ay, me quedé dormida’ y yo ‘dos horas tardes cojuda’. Yo la ahorcaba, me decía ‘por favor no me pegues’ y yo ‘te tengo que pegar’. A veces llegaban con resaca con 19 años», dijo Leslie, entre risas y sin pelos en la lengua.

Mira también: Leslie Shaw responde a críticas de Mayra Goñi y Flavia Laos: “Yo no soy influencer, soy artista”

La actriz veterana, que siempre ha sido directa, se sorprendía de cómo Flavia Laos, tan joven, ya tenía vida nocturna intensa: «Si yo tomaba el resacasour y me levantaba al día siguiente a trabajar, y ese era ron de quemar, me levantaba sin resaca. Estas chibolas son bien débiles. El resacasour era un peziduri con sus cañitas, acuérdense también en el Cream de la Costa Verde había el balde, eran 200 cañas y 200 chupábamos… era un concentrado de fluidos», soltó Leslie, dejándonos en shock con esos detalles.

A diferencia de Flavia, Ale Fuller era «ya muy perfecta»

Pero, ¡alto ahí!, que no todo es drama. Leslie también tuvo sus buenas palabras para Ale Fuller, otra integrante del elenco. La describió como una persona muy responsable.

«Ale no toma y Ale sí es, olvídate, es ya muy perfecta, trabajaba, estudiaba dos carreras, no sé cómo podía, no toma, es súper alegre, ella sí es alucinante, ella creo que era la única que no llegaba tarde o resaqueada», dijo Leslie.

Mira también: ¿Hubo infidelidad? Ale Fuller habla sobre su compromiso con Francesco Balbi: “Me hace mucho daño”

¿Se imaginan todo esto mientras veíamos las escenas llenas de romance y drama en la pantalla? Parece que el detrás de cámaras era igual de emocionante. Sin duda, esta entrevista nos deja queriendo más.