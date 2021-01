Lesly Águila preocupa a sus fans con fuerte mensaje en redes

Compartir Facebook

¿Seguirá cantando? Muchos conocen a la dulce voz de Corazón Serrano, Lesly Águila, la cantante siempre deja mensajes alentadores a sus seguidores; sin embargo, en esta ocasión preocupó a muchos por su publicación.

La vida del artista

Lesly Águila es muy activa en sus redes, siempre publica una serie de tiernas fotos que dejan suspirando a más de uno. En esta ocasión, la bella cantante mostró un lado más privado, un lado que muchos de sus fans no pueden ver, pues siempre se muestra alegre en el escenario.

«Detrás de un artista hay miles de cosas que el público no lo sabe… somos seres humanos, también sentimos, también tenemos problemas, también nos afectan muchas cosas que nos pasan», inicia Lesly en su historia de Instagram.

En el mensaje, la cantante intenta explicar cómo es los artistas tienen muchas emociones, vivencias y hasta situaciones que no pueden manejar.

«En lo personas he pasado tantas cosas a lo que largo de mi carrea y mi vida personas tristemente no he podido disimular en un escenario; bueno, de eso se aprende. Quería compartirles este video ya que me sentó muy identificada», termina el mensaje.

Ella se identifica con un video que también publicó para que sus seguidores conozcan un lado más íntimo; un lado que sobre el escenario intenta ocultar pero como todo ser humano, a veces no puede.

El video es un extracto del documental de la vida de Katy Perry, una cantante estadounidense que se enteró de su divorcio minutos antes de subir al escenario. Lesly se sentiría identificada pues como lo menciona en su publicación, los artistas también tienen una vida privada que a veces los supera.

Siempre atenta

Como lo mencionamos antes, Lesly Águila enamora con su sola presencia y usualmente sube tiernas fotos en redes donde siempre deja un mensaje alentador a sus fans.

Siempre con un bello motivacional para quienes estén pasando por un mal momento y se sientan reconfortados y entendidos por la bella cantante.

