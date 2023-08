¡La nueva dupla! Lesly Águila y Kiara Lozano sacan los pasos prohibidos en los escenarios [VIDEOS]

Corazón Serrano es una de las agrupaciones más queridas del país. Este año, celebraron 30 años de trayectoria musical con grandes éxitos y sus destacadas vocalistas. Es el caso de Lesly Águila y Kiara Lozano, quienes últimamente han demostrado tener una bonita amistad que se demuestra en el escenario.

¡Lesly y Kiara sacan sus mejores pasos!

Las bellas cantantes de Corazón Serrano se han juntado cada vez más en el escenario y también fuera de ello. Lesly Águila y Kiara Lozano se divierten cada vez cuando se presentan, pues han demostrado que disfrutan cada una de las canciones.

Los seguidores de las cantantes, las han grabado en cada ocurrencias de sus conciertos. Cuando sacan pasos de baile graciosos al momento que suena una canción. El video de Lesly Águila y Kiara Lozano han causado revuelo en las redes sociales, viralizándose.

«Todas son chingonas y cantan bien chingon», «Todas son hermosas todas tienen talento, la diferencia es que cada una brilla por su personalidad», «Lo importante es que se ven divertidas», «Kiara y Lesly la mejor dupla, duela a quien le duela», «Bonita dupla», fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

¡Se divierten juntas!

La bella amistad que se habría formado entre Lesly Águila y Kiara Lozano va más allá del escenario. Al parecer, pasan más tiempo juntas y realizan divertidos videos de TikTok y sacan más de una sonrisa a sus seguidores.

Entre muchos de los videos que realizan ambas cantantes de cumbia, el video a continuación ha alcanzo gran popularidad. En el videoclip se puede ver como recrean un video donde Lesly Águila dice: «Amiga, te voy a presentar alguien, pero no vayas hablar ¿Ya?» y Kiara Lozano responde con su dejo de la selva: «¿Por qué no quieres que hable, acaso te doy vergüenza? Que feo tu corazón ya no quiero ser tu amiga»

Ambas artistas siempre se bromean en varios TikTok y a sus seguidores les encanta esta complicidad. «Me encanta como son», «Jajaja cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia», «jajaja me gusta el humor de Kiara, linda ella», «Les quedó genial, el audio se presta para el la combinación de acentos selva y costa, hermosas», fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.