Lesly Águila y su reflexivo mensaje en redes: «Agradezco las lágrimas que limpiaron mi corazón»

La querida cantante Lesly Águila de Corazón Serrano ha cautivado a todos sus seguidores desde que ingresó al grupo hace muchos años. Hace poco, la artista de cumbia publicó un reflexivo mensaje en sus redes sociales donde sus fans le enviaron todo su apoyo.

Te puede interesar leer: ¡Sacaron sus mejores pasos! Los integrantes de Corazón Serrano gozaron en su compartir navideño

Lesly Águila comparte reflexivo mensaje

Corazón Serrano se ha posicionado como una de las agrupaciones más importantes de la música peruana. Entre sus filas se encuentra a la talentosa Lesly Águila, conocida por temas como ‘Olvídame’, ‘Olvídalo Corazón’, ‘La Mejor Decisión’, ‘Tu Recuerdo’ y muchos más.

Lesly Águila siempre ha sido muy transparente con su público y este año 2023 le tocó vivir muchas cosas. Entre ellos, está el fin de su romance y la pérdida de su querida abuelita. Ahora, la vocalista de Corazón Serrano compartió un reflexivo mensaje sobre las cosas que pasó durante este año y agradeció muchas de ellas.

«AGRADEZCO. Por los errores que se convirtieron en sabiduría, por las lágrimas que limpiaron mi corazón, por las personas que me enseñaron lo que no es el amor, y por la oscuridad, que me obligó a encenderme y ser mi propio sol», escribió la cantante de cumbia en sus redes sociales.

AGRADEZCO

Por los errores que se convirtieron en sabiduría, por las lágrimas que limpiaron mi corazón, por las personas… Publicado por Sitio Oficial – Lesly Aguila Cordova en Martes, 19 de diciembre de 2023

Te puede interesar leer: ¡Le dan la bienvenida! Hermanos Yaipén presenta a Álvaro Stoll como parte de su delantera musical

Cuenta con el apoyo de sus seguidores

Los seguidores de la cantante de Corazón Serrano han estado atentos a cada paso de su vida y su carrera musical. Varios usuarios señalaron el bello mensaje que dejó y la fuerza que tiene para afrontar todo.

«Eres tan brillante!! Vas a lograr todo, te admiro eres fuerteeeee», «Te admiro, eres una reina Lesly Águila», «Bonitos sentimientos mi querida Lesly Águila le deseo muchos éxitos», fueron algunos de los comentarios.

Más de Corazón Serrano

En más de 30 años de trayectoria musical, Corazón Serrano se ha posicionado entre los primeros lugares en los últimos años. En todos estos años han contado con muchos exitosos temas, entre los más importantes están: ‘Mix Morena de Oro’, ‘Olvídame’, ‘Hasta La Raíz’, ‘Tomando Cerveza’, ‘Mix Zúmbalo’, ‘Dos Cervecitas’, ‘Tú por tu camino’, ‘Alitas Quebradas’ y ‘Mix Corazón Mentiroso’.

¡Muchísimas gracias, LOS ÓRGANOS-PIURA! ❤️‍🔥

Fue una noche increíble y de mucho talento. #nodejadelatir #LosOrganos #piura Publicado por Corazón Serrano en Martes, 12 de diciembre de 2023

Corazón Serrano compartió en sus redes sociales que sus cantantes se encuentran en grabaciones. Cada cantante comentó que viene grabando diversos temas inéditos para el deleite de todos sus seguidores. Solo queda estar atento a sus redes para ver lo nuevo que traerá la agrupación de cumbia.