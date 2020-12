Lewandowski se impone ante Cristiano y Messi y se lleva el Premio The Best

Compartir Facebook

El delantero de 32 años, Robert Lewandowski, logró imponerse a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y fue elegido como el mejor futbolista de la temporada para la FIFA.

El polaco fue pieza fundamental para que el Bayern Múnich logre cinco títulos, ya que anotó 64 goles en 58 partidos, además de 14 asistencias. Asimismo, es el máximo goleador extranjero de la Bundesliga y el tercero en la historia del fútbol alemán.

¿Qué títulos logró el Bayern? Champions League, Bundesliga, Copa alemana, Supercopa alemana y de Europa. Lewandowski fue el goleador de la Champions League, la Bundesliga y la Copa de Alemania.

EL ONCE IDEAL DE LA FIFA

Con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Robert Lewandowski en ataque, la FIFA dio a conocer su once ideal de la temporada 2020 con la sorpresiva inclusión del portero Alisson Becker, ya que Manuel Neuer había recibido el Premio The Best a mejor guardameta. En la nómina hay solo dos sudamericanos, 8 europeos y un norteamericano. Además, España aporta dos futbolistas.

