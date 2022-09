Ley seca: Medida rige desde el sábado 1 hasta el lunes 3 de octubre

Compartir Facebook

Ley seca se aplicará desde la mañana del sábado 1 de octubre hasta la mañana del lunes 3 de octubre en el marco de las Elecciones Municipales 2022.

Si no cumplen con la ley seca, pueden afrontar hasta 6 meses de cárcel. (Foto: Andina)

¡A tomar… precauciones! Desde las 08:00 horas del sábado 1 de octubre estará prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. Esta medida se extiende hasta las 08:00 horas del lunes 3 de octubre con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Esta medida es impulsada por la Ley Orgánica de Elecciones, la cual estable que durante el rango de horario y de días antes mencionado, no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase. De igual manera, establece que todos los establecimientos o los espacios comerciales de estos, dedicados exclusivamente a la venta de licores, deben permanecer cerrados.

¿Qué pasa si no cumplo con la “Ley Seca”?

Si algún ciudadano no cumple con el mandato, podría afrontar una pena no mayor de seis meses de cárcel. A ello, se le agrega una multa no menor de 2790 soles y también, una pena accesoria de inhabilitación por el mismo tiempo de la condena. Esto no le permitiría ejercer la función o labor que ejercía antes.

La llamada ley seca es parte de las restricciones electorales que prevé la legislación electoral a fin de asegurar el correcto desarrollo de los comicios regionales y municipales del 2022.

En cuanto al operativo por ley seca, De la Cruz indicó que según la normativa electoral está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas en establecimientos destinados para tal actividad, esta rige desde el día sábado a las 8 de la mañana hasta el lunes a las 8 de la mañana. pic.twitter.com/Pt3nmvi8K9 — JNE Perú (@JNE_Peru) September 28, 2022

El domingo 2 de octubre, día del sufragio, entre las 07:00 y 17:00 horas no estarán permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio.

De acuerdo con el padrón electoral, 24 millones 760,062 electores están habilitados para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Fiscalizadores del JNE efectuarán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar que la votación transcurra con normalidad.

Elecciones 2022: ingresa aquí y conoce tu local de votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer la lista definitiva de ciudadanos elegidos miembros de mesa para los comicios regionales y municipales del 2022, así como los locales de votación que corresponden a todos los electores.

Para conocer si saliste elegido miembro de mesa, consulta https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/