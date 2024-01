Leysi Suárez declara que estará soltera este 2024: «Amo mi tranquilidad, me gusta estar sola»

La querida locutora radial Leysi Suárez es una reconocida artista peruana querida por muchos. En el año 2023, la cantante pasó por momentos muy complicados en su familia y en su vida amorosa. Por ello, ha decidido que este 2024 estará soltera y explica las razones.

¡Leysi Suárez estará soltera!

Leysi Suárez es una reconocida artista peruana y una figura de mujer trabajadora. Este año, la locutora de ‘Ke Rica Mañana’ ha decidido que no tendrá pareja. Por medio de sus redes sociales, comunicó esta noticia a sus seguidores ante sus preguntas.

«Quiero estar soltera este 2024 por favor. Amo mi tranquilidad, amo mi soltería, me gusta estar sola.. bueno ahora ¿no?. Quiero estar sola, me quiero mantener sola. No tengo la necesidad de tener alguien que me acompañe porque me gusta, quiero disfrutar de este proceso mío», comenta Leysi Suárez.

Recordemos que la cantante se encontraba en una relación sentimental con el padre de su hija, pero finalizó tras ser ampayado con otra mujer. Desde ese momento, Leysi Suárez decidió terminar cualquier relación sentimental sin dar marcha atrás.

Por ello, decidió estar soltera en este nuevo año 2024. Además, añadió que ha tenido muchas pretendientes desde que se separó del padre de su hija, pero no desea tener un novio o pareja.

¿Cómo se encuentra su corazón?

Entre otras preguntas de sus seguidores, le consultaron a Leysi Suárez cómo se encuentra su corazón actualmente. «Soy una persona totalmente romántica, enamoradora, me puedo enamorar rápidamente, pero también tengo una virtud, que me desenamoro rápidamente», comenta.

«Así como quiero a alguien mucho, intensamente, bloqueo mis sentimientos rápidamente», sigue contando la locutora radial. Quien cuenta que al tener estar virtud, no se hace daño a ella misma cuando termina una relación.

Finalmente, comenta que su corazón se encuentra bien y tranquilo. «Le he dicho que este 2024 debemos estar como la era del hielo. Esta que me hace caso, hay momentos que se quiere salir, pero vuelve a su lugar», comenta Leysi.

En este nuevo año 2024, Leysi Suárez seguirá en sus diferentes proyectos como cantante recorriendo el Perú. Además, cuenta con un canal de YouTube donde conversa con diferentes figuras de la farándula y como locutora radial en el programa ‘Ke Rica Mañana’ de radio La Karibeña.