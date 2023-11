“Me gana la impotencia, hasta hoy me pedía perdón”, Leysi Suárez explota contra su expareja tras nuevo ampay

Leysi Suárez se pronunció tras la difusión del segundo ‘ampay’ de su todavía esposo Jaime La Torre luciéndose con la misma mujer con la que le fue infiel.

Es así que la bailarina afirmó que ya se cansó de la doble cara el padre de su hija pues hasta hace poco le pedía perdón e iba hacer todo para recuperar a su familia.

Se cansó

Leysi Suárez se comunicó con el programa de Magaly Tv la Firme donde pudo ofrecer su descargo sobre las imágenes difundidas del padre de su hija con la misma mujer con la que la engañó hace ya algunos meses atrás.

Y es que al parecer la animadora estaría cansada de las mentiras de su expareja quien hasta hace poco según ella le pedía perdón y quería a toda costa recuperar a su familia.

“Me gana la impotencia de ver estas imágenes lamentables, hoy al salir vi solo unos segundos, pero estoy viendo todas las imágenes completas, y estoy muy sorprendida porque hasta el día de hoy el padre de mi hija me pedía perdón, me decía que no veía a la chica, que no tenía contacto”, sostuvo en Magaly TV: La Firme.

Asimismo, Leysi se mostró preocupada ya que las imágenes tienen fecha de un fin de semana, días que al parecer le tocaría a su expareja estar a cargo de su hija, sin embargo, fue captado con la mujer.

“Yo con él tengo una relación de padres, me imagino que debe estar rehaciendo su vida. Me parece raro porque por que los fines de semana mi hija se queda con él”, indicó.

Por otro lado, Leysi aseveró que no se quedará de brazos cruzados y el día de hoy mostrará pruebas en el programa de Magaly que revelarían la verdadera cara de su expareja.

“Hoy me habló, me dijo que no tenía nada con ella, siempre habla mal de esa señora (…) No voy a ser alcahueta de mis propios enemigos”, enfatizó.

Magaly critica a expareja

El día de ayer Jaime La Torre fue captado por las cámaras de Magaly Tv la Firme donde se le vio entrando a un hotel con la mujer que engañó a Leysi Suárez hace ya algunos meses atrás.

Es así que la conductora no dudó en criticar al padre de la hija de Leysi por no respetar a su familia y seguir con los mismos comportamientos que lo llevaron a separarse de la bailarina.

«Él no te respeta absolutamente nada no respeta a la familia que formó ni el compromiso que tenía contigo porque se luce libremente por la calle con ella y la abraza», dijo Magaly.

Además, la conductora recalcó que Jaime La Torre estaría faltando el respeto a ella como su todavía y a su hija por lo que la invitó a su programa para que pueda mostrar todas las pruebas que tenga en su contra y sobre la versión que le daba a ella y a su otra presunta pareja.