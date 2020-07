Leysi Suárez pone el parche y habla sobre sus cirugías

Compartir Facebook

SE ASA EN REDES PORQUE LE DIJERON QUE TIENE VARIAS CIRUGÍAS

No aguanta Pulgas. Leysi Suárez fue clara y directa con sus fans, al contarles los ‘arreglitos’ que se hizo hace un tiempo. A pesar que algunos pensaron que se acaba de hacer la reducción de pómulos, la ex bailarina reveló que su rostro se ve más delgado debido a los ejercicios que hace a diario.

Sin embargo, sus seguidores pedían que publique su antes y después de las operaciones, causando la incomodidad de Leysi. “No entiendo por qué la gente dice que me veía bien cuando no me hacía la rinoplastia. Obviamente no soy la misma de hace unos años. Mi rostro cuando tenía 17 no es el mismo que el de ahora, porque ahora soy una madre de familia. Y cuando uno es mamá cambia todo su cuerpo, hasta la tonalidad de su piel”, señaló la Suárez.

Leysi por ahora está dedicada al cuidado de su pequeña hija, quien pronto cumplirá un año de vida. La ex bailarina señaló que está muy feliz con la familia que ha formado y descartó hace poco que aún no hay planes de matrimonio.