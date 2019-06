Leysi Suárez pone la cruz a ‘Coto’ por contar intimidades

Luego que ‘Coto’ Hernández revelara en ‘El valor de la verdad’ que armó un ampay con Leysi Suárez para darle celos a Karen Dejo, la ex bailarina habló por primera vez del costarricense y asegura que se quedó sorprendida por las declaraciones del modelo en el sillón rojo.

“Yo a Coto lo considero un súper chico, nunca he tenido problemas con él, a mí me sorprendió las cosas que dijo, pero en este momento estoy en otra etapa en mi vida, no me voy a prestar para esas cosas, como para hablar de terceros. Yo prefiero dejarlo ahí, de repente él tiene esa manera de trabajar, de llamar la atención. No me lo he vuelto a cruzar, ya me lo cruzaré y le preguntaré porqué dijo eso, ya llegará el momento”, indicó Leysi.

Asimismo, la curvilínea quien se acaba de estrenar como mamá, aseguró que ‘El chico tentación’ no es un caballero, por hablar de mujeres. “A mí siempre me pareció un súper chico, me sorprende las cosas que hablado, eso de estar contando con quién estuvo no es de caballeros, ahí es donde el hombre demuestra la patanería, pero yo con él siempre he tenido una buena onda”, agregó la también actriz.

Finalmente, Leysi asegura que no tiene ‘roches’ con Karen pero que tampoco son amigas. “Con Karen no mantengo ninguna amistad, pero tampoco tengo ningún problema con ella. Si es que la veo normal, pero no tengo problemas con ella. No tengo tiempo para pelear con mi marido y voy a estar peleándome con alguien”, puntualizó. (V. Rondón)