Leysi Suárez recibe apoyo masivo en redes tras infidelidad de su esposo: «Eres una mujer digna de admirar»

La vida amorosa de Leysi Suárez vuelve a ser tema que ha dado de qué hablar. Después de un segundo ampay de su esposo, la bailarina y locutora de 38 años ha recibido palabras de aliento de sus seguidores y usuarios en general en redes sociales. ¿Qué sucedió y cómo reaccionó la popular ‘Urraca’ Magaly Medina al informar la noticia? Aquí te lo contamos todo.

Usuarios reaccionan a la actitud de Leysi tras la traición de su esposo

Leysi Suárez, que ya fue tendencia en agosto por unas imágenes comprometedoras de su esposo, vivió una nueva exposición de su vida privada en el programa «Magaly TV, La Firme». En esta ocasión, las cámaras captaron a su aún esposo, Jaime La Torre, saliendo con la misma mujer con la que fue visto anteriormente. Este nuevo episodio ha generado indignación y enojo en la bailarina peruana.

Tras la difusión de este segundo ampay, diversos usuarios expresaron su apoyo a Leysi Suárez en redes sociales. Comentarios como «Me encanta porque es una mujer fuerte guerrera, sabe darse su lugar. Aparte, es regia y se hace respetar. Muchos éxitos Leysi, Dios te bendiga siempre a tu hijita y a tu santa madrecita» y «Sé valiente y fuerte, sigue adelante. Bendiciones» inundaron las plataformas digitales.

Otro aspecto que resaltó en las muestras de apoyo fue la empatía hacia la situación de Leysi. Comentarios como «Muchas mujeres salimos adelante con nuestros hijos y luchamos día a día» y «Eres una mujer digna de admirar, Leysi» reflejan la solidaridad de los seguidores con la lucha diaria de las mujeres que enfrentan desafíos similares.

Leysi Suárez rompió su silencio en programa de Magaly Medina

Tras el escándalo, Leysi Suárez no se quedó callada. En una entrevista exclusiva con Magaly Medina, la bailarina y locutora reveló detalles de la relación con su aún esposo y las intenciones que este tenía de regresar con ella. A pesar de la situación, Leysi Suárez se mostró firme en sus decisiones, afirmando: «No lo voy a aceptar, ya que si en algo soy firme es cuando tomo mis decisiones».

Previamente, Magaly Medina, conocida por sus comentarios directos, expresó su sorpresa ante la actitud de Jaime La Torre. Comentó: «Entre la esposa y la trampa, este hombre decidió seguir con la trampa porque hay muchos que hacen eso». La periodista también instó a La Torre a enmendar su camino si buscaba reconquistar a Leysi Suárez.

Leysi Suárez, ante la nueva revelación, manifestó su impotencia al ver las imágenes y se mostró sorprendida. Su esposo le había pedido perdón recientemente y le aseguró que no tenía contacto con la mujer en cuestión. La conductora de radio calificó las acciones de Jaime La Torre como penosas y dejó claro que no volverá atrás en su decisión de separarse.

«Yo se la he jurado, mi mayor venganza va a ser que nunca más me tenga, porque sé que se muere. Esa será (..) Igual para navidad voy a limpiar bien y voy a sacar todo. Yo, en verdad, no me merezco, yo he sido correcta, él no puede decir ni siquiera ‘a’. Cuando yo he estado en esta situación, yo le he dicho de la ‘a hasta la z’, que cuando yo escucho esos audios me desconozco, de repente, quiere sacarlos, pero me estoy adelantando», dijo.

En resumen, Leysi Suárez enfrenta una vez más el dolor de la traición, pero cuenta con el respaldo y la solidaridad de sus seguidores. Su determinación y firmeza en sus decisiones son admirables, y queda por verse cómo evolucionará esta historia que tiene a todos pendientes de cada detalle. ¡Leysi, sigue fuerte!