Libertad de Keiko en manos del Tribunal Constitucional

La excarcelación Keiko Fujimori quedó en manos de los siete integrantes del saliente Tribunal Constitucional (TC), quienes dejaron al voto su decisión luego de escuchar los alegatos a favor y en contra del hábeas corpus presentado por la hermana de la lideresa de Fuerza Popular (FP).

El presidente del TC, Ernesto Blume levantó la sesión antes del mediodía, luego que él y otros tres magistrados hicieron preguntas directas sobre el hábeas corpus a la abogada de Keiko, Giuliana Loza, y al procurador del Poder Judicial, Johnny Tupayachi. La audiencia duró casi dos horas.

Loza insistió en remarcar que no existen pruebas plenas ni argumentos válidos, como lo exige la legislación penal, para que Keiko Fujimori haya sido enviada a prisión preventiva, como tampoco está probado que ella represente una “obstaculización de las investigaciones”, como afirma el fiscal José Pérez.

Señaló que la acusación de Pérez es tan endeble y arbitraria que acusa a Fujimori por ser la lideresa de FP, responsabilizándola de los supuestos malos manejos y de influir y presionar a los testigos, además de ocultar documentos, pero sin presentar pruebas plenas, directas y fehacientes.

Para reforzar la defensa, el constitucionalista Aníbal Quiroga precisó que, en el caso de Keiko, la prisión preventiva es abusiva porque “no se cumple la excepcionalidad”.

NO ES LO MISMO

Durante la audiencia, el procurador Tupayachi y el magistrado Eloy Espinoza Saldaña coincidieron en señalar que el caso de Keiko no es igual al de los esposos Humala Heredia, a quienes el TC les aceptó un hábeas corpus que les levantó la prisión preventiva luego de estar encarcelados por diez meses.

Se explicó que, en el primer caso, se agotaron todas las instancias judiciales de apelación, y hasta se acogió una casación en la Corte Suprema, que le redujo la prisión preventiva a Fujimori de 36 a 18 meses. A los Humala Heredia, el Poder Judicial les rechazó el hábeas corpus.

¡BASTA YA!

Sachi Marcela, quien presentó el hábeas corpus a favor de su hermana, pidió a gritos: “Por favor, ¡basta ya de permanente cargamontón y abusos, de tanto odio y venganza contra Keiko y toda mi familia!“. “Son años de golpe tras golpe y ahora esta injusta prisión”, dijo e indicó que presentó el hábeas corpus para que pueda volver con sus hijas. “Si no quieren a mi hermana, lo entendemos, pero lamentablemente ella está siendo condenada política y mediáticamente”, aseguró.

“Hay sospecha grave, estamos en investigación”

El presidente del TC puso en aprietos al procurador Tupayachi, al preguntarle si existían pruebas fehacientes de que Keiko estaba incursa en el delito de lavado de activos y organización criminal, por los que el fiscal Pérez solicitó y logró la prisión preventiva contra ella.

Tupayachi señaló que “las investigaciones desarrolladas hasta las fechas desprenden que existe un nivel de sospecha grave”, e indicó que, a “ese nivel de certeza alta de la comisión de un delito, no exige probanza fehaciente y estrictamente de responsabilidad”.

“No estamos en una etapa de probanza, sino de investigación”, precisó e indicó que las sospechas de la responsabilidad de Keiko “han ido acrecentándose”.

“La corrupción no deja factura, no deja huella, está en el ámbito general. Hay elementos de corrupción que no necesariamente se van a materializar en blanco y negro, en hechos realmente fehacientes. Si fuera así, la justicia no tendría asidero”, dijo.