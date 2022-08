Liga 1 Clausura: resultados de la fecha 6 del torneo peruano

Compartir Facebook

La sexta fecha del Clausura estuvo al rojo vivo y hubo cambios dentro de la tabla acumulada.

Yotún falló un penal que pudo darle el triunfo a los «celestes». (Foto: Liga 1)

El fútbol peruano no se detiene. Ayer se cerró una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022 que se llevó a cabo este fin de semana. Gracias a su victoria ante Universitario, Cienciano desplazó a Alianza del primer lugar y de momento es el nuevo puntero del Clausura.

Cabe resaltar que los “íntimos” no jugaron este fin de semana. Esto debido a que su encuentro con Melgar fue aplazado porque el “Dominó” se prepara para su partido ante Inter por la Sudamericana. Asimismo, el equipo que descansó esta fecha es UTC y el Carlos Stein vs. Mannucci fue reprogramado para setiembre porque el aeropuerto de Jaén no se encuentra operativo.

Todo arrancó con el partido entre San Martín y Alianza Sullana. Los “albos” cortaron una racha de 8 partidos consecutivos sin ganar, resultado que le permite sumar para escapar del “fantasma del descenso”. Mientras que con esta derrota, los de Sullana se alejan de su objetivo que es alcanzar un cupo a la próxima Copa Sudamericana.

Cantolao frente a Sporting Cristal fue el segundo encuentro de la fecha 6. El equipo del “delfín” y los “cerveceros” disputaron un encuentro lleno de emociones y golazos de principio a fin. Al último minuto, los dirigidos por Roberto Mosquera tuvieron la chance de quedarse con el triunfo, pero Yotún falló el penal. El mediocampista de la Selección Peruana quiso picar la pelota, pero Limousin adivinó la intención y atajó el remate. Para Cantolao es un punto de oro, ya que junto a la San Martín se encuentran peleando por alejarse de los últimos lugares del acumulado. Por su parte, Cristal perdió la chance de colocarse como líder de la tabla general, aunque tiene un partido menos.

(Foto: Captura LR)

En Juliaca, Binacional hizo imponer su condición de local y goleó sin complicaciones a Ayacucho. El cuadro dirigido por Vivas no puede salir de la incomoda situación en la que se encuentra y es firme candidato al descenso esta temporada. Y en Huancayo, el equipo local y ADT empataron 1-1 en el clásico de la región.

La jornada dominical arrancó con una sorpresa. Atlético Grau derrotó en condición de visita a César Vallejo y se acerca peligrosamente a puestos de clasificación internacional. Los piuranos se encuentran solo a 5 puntos de la “zona Sudamericana”, mientras que los “poetas” son sextos con 42 unidades.

Otro vibrante partido fue el disputado en Villa el Salvador. Municipal y Sport Boys nos regalaron un partidazo lleno de emociones y el marcador terminó igualado a dos. Mauro Guevgeozian fue el salvador de los “rosados” anotando un tanto al minuto 77, cuando todo hacía indicar que los “ediles” se llevarían el triunfo.

¡Una nueva fecha llegó a su fin y nos regaló estos resultados! 💯 pic.twitter.com/O7QIsDzxFL — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) August 8, 2022

Por último, en el aniversario número 98 de Universitario, Cienciano le dio el peor de los regalos: los derrotó 1-0 en Cusco y agravó la crisis “crema”. El “Ché” Beltran fue el autor del único tanto del compromiso. Con este triunfo, el “Papá” se coloca primero en el Clausura y tercero en el acumulado, asegurando por ahora puestos de Copa Libertadores. La otra cara de la moneda es Universitario, quien suma su tercera derrota consecutiva. Tanto en el Clausura como en el acumulado se encuentra en el puesto nueve, fuera de todo torneo internacional.