Liga 1: Comisión Disciplinaria ratifica walk overs y multas a equipos

¡Perdieron por goleada! La Liga 1 sigue de cabeza y no hay solución a la vista. La Comisión Disciplinaria del fútbol peruano ratificó que los clubes que no se presentaron a jugar el fin de semana, perdieron por walk over. Además, impuso una multa de 30 UIT a los clubes, de acuerdo con los considerandos establecidos en la resolución.

La Comisión Disciplinaria de la FPF resolvió las sanciones de los equipos que han perdido por W.O. en esta tercera fecha. Estos clubes deberán pagar una multa que asciende a 30 UIT (148,500 soles) en un plazo máximo de 30 días. pic.twitter.com/YlAjmnFLJ6 — Manuel Liceras (@RkoManuel) February 7, 2023

Recordemos que esta posición de los clubes se da debido a que están en contra de la medida cautelar impuesta por la Federación contra los derechos de transmisión. Inicialmente, eran 8 los equipos que se mostraban contrarios a la postura de la Federación, pero en el camino solo quedaron 6.

Universitario fue el primero en no respetar la palabra que tenía con los demás clubes. El cuadro crema, mediante Jean Ferrari y su abogado, afirmaron que Universitario si se presentaría a jugar contra Cantolao. Los merengues disputaron su encuentro y lo ganaron de gran manera (4-0) ante el “delfín”.

Otro caso similar es el de Sport Boys. Inicialmente, los rosados apoyaban a Alianza Lima y compañía en la disputa por los derechos de transmisión de la Liga 1. A último momento, el elenco del Callao anunció que sí jugaría su partido ante Unión Comercio. El encuentro lo terminó ganando Boys por 2-1 al cuadro de Moyobamba.

Cusco FC fue el primer equipo que perdió por walk over. Pese a ser local, no se presentó y Sport Huancayo ganó automáticamente por 3-0. De igual manera, Melgar perdió por el mismo marcador tras no presentarse a su encuentro con Atlético Grau. Cienciano y Binacional corrieron con la misma suerte y Alianza Lima no fue la excepción.

Para hoy se anunció una reunión entre estos clubes en mención con representantes de la Liga 1 (Agustín Lozano también estaría presente). Por el bien del fútbol peruano, esperemos que esta conversación llegue a buen puerto y desde este fin de semana disfrutemos de todos los partidos de la Liga 1.