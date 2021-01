Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Jean Acevedo, presidente de Sport Chavelines, denunció que el árbitro Eduardo Chirinos les ofreció ascender a Primera División a cambio de un pago de 30 mil soles por partido. Además, contó que él informó de esto a Agustín Lozano, presidente de la FPF y Juan Sulca, presidente de la Comisión Nacional de Árbitros. “Viendo que están intentando blindar al señor Santiváñez (otro árbitro denunciado por amañar partidos) y observando todas estas cosas, yo creo que hay que marcar un precedente.

El árbitro Chirinos se contactó con una persona que trabaja conmigo, esta persona le dijo que no lo podía atender, pero a tanta insistencia fue un día a almorzar con nosotros.

Mira también: ¡Histórico! Cristiano Ronaldo anota su gol 760 en el encuentro entre Juventus y Napoli

Llegó con capucha, se presentó, me dijo que había buscado conversar conmigo y ahí me comentó el tema, que tenía una gran propuesta, que nos ofrecía ascender y que nos cobraba 30 mil soles por partido porque tenía que repartirles a varios”, dijo a ‘La Tertulia Deportes’. Agregó: “Yo quise darle una negativa, pero mi hermano me dijo que lo deje que se explaye. Lo escuché y me dijo ‘te voy a demostrar lo que se puede hacer’.

Le dije que me deje pensarlo, pero ahí quedó. Llegó un momento que perdimos un partido y él llamó al contacto y le dijo que le debíamos 30 mil soles porque nosotros no habíamos aprovechado las oportunidades. El equipo que jugó con nosotros nos ganó bien así que lo tomamos como si fuera un payaso, porque nosotros no llegamos a ningún acuerdo”.

LOZANO: “NO HAGAN CASO”

“El siguiente partido ganamos y ahí otra vez se comunicó y dijo ‘dónde paso a recoger la plata’. Nosotros estábamos indignados, yo le dije al presidente Agustín Lozano y que ya me sentía cansado porque este señor todas las fechas decía que teníamos que darle 30 mil soles. Lozano me dijo que ya lo iban a ver, que no le haga caso. Hablé con el señor Sulca y también me dijo que ya no lo tomaban en cuenta.

A raíz de no llegar a un acuerdo con este señor, hay penales que no me han cobrado”, aseguró. Sobre esa reunión con Lozano comentó: “Fue como en el quinto partido del torneo, fui al despacho del señor Agustín. Yo lo llamé a Agustín, pedí audiencia y cuando llegué me estaba esperando con el señor Sulca. Le dije que ya estaba cansado que partido tras partido me decía que le debía 30 mil soles”.

Mira además: Urruti espera tener más oportunidades de ser titular en la ‘U’

Tras esto, el directivo se reunió con otro árbitro. “Después tuve contacto con un árbitro porque yo indignado le pedí a un árbitro conversar, no quiso aceptar, pero prácticamente le rogué y accedió.

Me dijo ‘si me he equivocado, ha sido humanamente’ y delante mío llamó a Eduardo Chirinos y le dice: “En qué me estás metiendo, me estás perjudicando, ¿me has dado algún dinero o yo te he pedido algo?”. Resultó que él era un árbitro honesto y este señor (Chirinos) estaba tomando el nombre

Además te puede interesar: