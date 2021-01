Liliana Trujillo: “No busco reconocimiento”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Su rostro es familiar debido a la larga lista de películas, novelas y series que ha interpretado a lo largo de su carrera. La destacada actriz Liliana Trujillo (50), conversó con Karibeña para contarnos que regresa a la docencia en medio de la pandemia, con los talleres de teatro para niños y actuación para la cámara en Del Barrios producciones.

–¿Sacaste algo bueno de la cuarentena?

Dentro de todo ha sido un año positivamente retador porque por un lado me ha permitido trabajar mejor la relación con mi mami. Hace muchos años que no vivíamos juntas y la cuarentena hizo eso; por otro lado -pese a toda estas circunstancias- he seguido trabajando dentro de la actuación y es una bendición muy grande. Y lo otro es que afortunadamente mi mamá, papá, mi hija y yo estamos sanos, contamos con recursos para sostenernos.

–¿A qué película le guardas más cariño?

Definitivamente ‘Rosa Chumbe’ porque Jonatan Relayze (director de la cinta) considerándome ese papel me dio la oportunidad del protagónico. En esta profesión puedo tener 30 años, pero soy consciente que mi rostro es conocido pero no lo asocian a mi nombre. Con Rosa Chumbe se conjugó. Es un juego muy curioso, porque no necesariamente lo hacemos por fama, a veces es una necesidad de transformar algunas cosas o creativamente comunicarse, añadió Liliana.

–Te has manejado con perfil bajo en la actuación. Sin embargo, las premiaciones no son ajenas a ti ¿Sentías que faltaba ese reconocimiento del público?

Tengo 27 años en la actuación y no buscaba un reconocimiento, lo que a mí me llamaba un poco era la crítica. La visión de mis maestros como Aberto Ísola, Alfonso Santistevan, mis profesores de talleres porque les voy consultando sobre algunos personajes. Me dan su opinión y confío plenamente en ellos, el reconocimiento creo que no es muy objetivo y se pierde un poco el foco

Mira además: ¿Remember? Andrea San Martín y Sebastián se encontraron en Ica

–¿Consideras que ‘Rosa Chumbe’ mostró a una Lima muy autónoma?

En realidad lo que prevalece en esa película es el individualismo y es tal cual se vive, no solo en Lima, sino en todo el mundo. Somos un país que no quiere ver, solemos vivir en una especie de burbuja que no nos permite ver al del costado.

–Participaste de una campaña llamada ‘Regalías no son regalos, son derechos’, cuéntanos un poco de eso…

Justo por estas circunstancias hay muchos compañeros actores que no hemos podido realizar nuestra profesión como hubiéramos querido y los ingresos se vieron afectados. Hay ciertas empresas que reproducen películas y no pagan, deberían de hacerlo porque es nuestro derecho y por el temor a ser considerados problemáticos no decimos nada pero la unión hace la fuerza y decidimos alzar nuestra voz de protesta junto a un grupo de actores, para que realicen estos pagos que por ley nos corresponde, expresó Liliana Trujillo.

–Cambiando de tema ¿qué te llevó a la docencia?

Soy profesora de nivel inicial, terminé en el TUC (teatro de la Universidad Católica) y trabajé dos años en aula, esto de la pedagogía se me daba por la necesidad de ser facilitadora o útil. De repente por mi experiencia misma, que en mi colegio necesitaba otras estrategias de aprendizaje que en esa época no se desarrollaban, para mí es como reivindicarme con mis años de mal estudiante.

–Muchos chicos reality fueron cuestionados por su paso en la actuación ¿qué opinas al respecto?

Si tuviera la fortuna de ser una chica reality y me dan la oportunidad de trabajar en una novela, tomaría esa oportunidad porque es mi suerte. Pero también creo que buscaría la manera de prepararme para poder afrontarla de la mejor manera, expresó Liliana.

Entérate de más: Jefferson Farfán dedica tierno mensaje a su madrecita: «Gracias por todo, amor de mi vida»

–¿Algo más que acotar?

Contarles que estoy dentro del grupo de profesores que dictamos clases en los talleres de actuación de Del Barrio producciones, las inscripciones están abiertas, pueden llamar al 993294096 y están diseñados para trabajarlos de manera virtual.

También te puede interesar: