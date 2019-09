Lima arranca desde hoy “Hora pico y placa” para camiones

Tal como lo prometió el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, los camiones se suman el Pico y Placa, por lo que se han establecido horarios de circulación para el transporte de carga y/o mercancías. Se aplica desde hoy en Panamericana Sur y Norte y la Vía de Evitamiento, de forma progresiva. La medida iniciará hoy como periodo de marcha blanca.

Según el decreto alcaldía n.° 011 publicado en El Peruano, empezará, en una primera etapa, con la segregación de carriles en la Panamericana Sur (tramo comprendido entre las avenidas Mateo Pumacahua y El Derby) para la circulación de los camiones N2 y N3 y los remolques o semirremolques O3 y O4.

MARCHA BLANCA

En estos carriles –los dos de la derecha, por sentido– se aplicará la “Hora pico y placa” a las unidades de las categorías mencionadas, de 6:30 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. a 9 p.m. Las de placa par y cero no circularán lunes, miércoles y viernes; mientras que las de placa impar no circularán martes, jueves y sábado.

Del 10 al 22 de setiembre será la etapa educativa o marcha blanca, solo en el turno de la mañana. A partir del lunes 23 se aplicarán sanciones en el mismo turno. La medida no aplica en los feriados, ni días no laborables para los sectores público y privado.

DE FORMA PROGRESIVA

La segunda etapa de la implementación de carriles y la “Hora pico y placa” en la Vía de Evitamiento (desde av. 7 de junio hasta av. Plácido Jiménez) y la Panamericana Norte (entre av. Universitaria y av. Juan Vicente Nicolini), así como en el turno de la tarde noche en el tramo de la Panamericana Sur se darán de manera progresiva según la evaluación técnica.

EL DATO

En el Centro Histórico de Lima solo circularán los vehículos de carga N1 (excepto pick up) y N2 de hasta 6.5 toneladas entre las 11 p.m. y las 6 a.m. del día siguiente.