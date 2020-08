Compartir Facebook

El infectólogo experto Juan Villena salió al frente para dar a conocer su opinión: Lima debe regresar a la cuarentena. El motivo de fuerza mayor para que la capital peruana vuelva al aislamiento social es debido al alarmante incremento de casos en el territorio que poco a poco hace colapsar a todo el sistema de salud a nivel nacional.

El miedo, según Villena, crece no solo por la subida de 7 mil casos detectados positivos en un día, sino por aquellos que no se logran determinar con alguna prueba. Por ello, se sabe que pese a que la cifra oficial de contagiados supera los 414 mil, la realidad podría ser mucho más alarmante.

«Todos a casa. Me da miedo decir 7 mil porque si acabo de decir que el 30 % va a necesitar hospitalización. No hay camas ni siquiera para 100 personas en este momento y esta semana que está terminando más la próxima van a ser sumamente dramáticos porque seguirán incrementando los casos», indicó el especialista en relación a la cuarentena.

Asimismo, dio a conocer que se encuentra extremadamente preocupado por la salud de todos los peruanos al conocerse que el 30% de las personas con coronavirus necesitan ser hospitalizadas y de empeorar irían a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), caso imposible ya que solo quedan libres 100 camas a nivel nacional.

«Aunque sea lentamente, irán aumentando los casos. Tenemos 7 mil detectados, no nuevos infectadas. Hay que agregar aquí todos los que no han sido detectados, porque no se desarrolló la prueba en todo lugar, ni en todas las personas. Mucha gente sintomática está siendo atendida en su casa y no tienen prueba», sentenció.

