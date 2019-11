Lima en alerta máxima por la final de la Copa Libertadores

Lima quedará paralizada hoy no solo por la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo, a realizarse esta tarde en el estadio Monumental, sino también porque habrán varios conciertos: uno de salsa en el Estadio Nacional; Vivo por el Rock, en el estadio de San Marcos y otro en el Jockey Club. Igualmente se desarrollará una carrera nocturna y, por si fuera poco, ahora será la marcha Ni una menos. En total, nueve eventos que pondrán a prueba la seguridad de la capital y tendrán en alerta máxima a la Policía Nacional.

¿ESTAMOS PREPARADOS?

Aunque se ha dispuesto 10 mil policías en la capital, al parecer no es suficiente. Ni siquiera en el Instituto de Defensa Civil se ponen de acuerdo. El director de la Dirección Desconcentrada del Indeci Callao, Coronel EP Pedro Díaz Dañino, señaló que nuestra ciudad no está preparada para atender casos como este.

“A lo máximo hemos llegado hasta cuatro eventos a la vez. No estamos preparados pero debemos trabajar para evitar que no pase nada”, explicó

Sin embargo, minutos después, el general Jorge Chávez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), le enmendó la plana al otro funcionario.

“En la línea del Indeci, Lima sí está preparada para organizar eventos de gran magnitud de manera simultánea. Pido disculpas, en ese sentido, por esas declaraciones. Hubo desinformación con respecto a ello”, afirmó.

NO SAQUE SU AUTO

Chávez exhortó a la población tomar sus precauciones si piensan salir durante la tarde a realizar cualquier actividad porque habrá aglomeraciones en distintas puntos de Lima.

“Hoy no es el mejor día a partir de las 5 p.m. Por ejemplo, en cuanto a los espectáculos en el Jockey (Club), toda la aglomeración empieza desde esa hora. Coincido en que no va a ser un buen día (para salir), pero no se puede decir a las personas que no asistan al Jockey Plaza durante todo el día”, manifestó.

También aconsejó a los ciudadanos a no salir con sus carros para evitar tráfico, de preferencia utilizar el transporte público.

OTROS CONSEJOS

Mientras, el general PNP, Jorge Lam, brindó algunas recomendaciones a los hinchas que asistirán a la final en el estadio Monumental:

-Asistir temprano y con su DNI

-No ir ebrio ni bajo los efectos de las drogas a ver el partido, tampoco llevar bebidas alcohólicas, armas, objetos punzocortantes o artefactos pirotécnicos.

-En caso vayan con niños, estos deben portar una tarjeta con su nombre, dirección, teléfono y el nombre de sus padres para, en caso de extravío, ubicarlo rápido.

-Al término del encuentro, conservar la calma y colaborar con las personas que necesiten ayuda.

ALTO RIESGO

Expertos de la dirección general de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional (Digerd) del Minsa, calificaron como de alto riesgo el partido de la final de la Copa Libertadores, que se jugará en el Estadio Monumental de Ate a las 3:00 p.m. con una asistencia de 80 mil hinchas.

“Los asistentes que acudan al encuentro deportivo y a los otros eventos masivos deben identificar las rutas de evacuación y respetar las zonas seguras autorizadas para los espectadores. Es mejor no exponer a niños ni adultos mayores, ya que estos grupos son los más vulnerables”, instó la directora general, Mónica Meza.

-Respetar las indicaciones del personal de seguridad que se ubique en salidas y entradas, hidratarse antes de acudir a los eventos, usar bloqueador solar y evitar consumir alimentos a la intemperie.

– Si tiene alguna molestia: dolor en el pecho, náuseas o lesiones, acercarse a los Puestos Médicos de Avanzada (PMA) que estarán ubicados en las inmediaciones del recinto deportivo.

Aclaran no hubo robo

Miguel Ríos, administrador del estadio Monumental, desmintió el robo de 200 equipos tecnológicos y de telecomunicaciones que permanecían dentro del recinto deportivo. Dijo que la denuncia de hurto ante la Policía respondería a una queja porque no encontraron algunas cajas con los aparatos. Señaló que el caso será investigado y la información se le dará a la PNP. “No hubo (robo), probablemente existió un problema logístico. Nosotros vamos a tener una aclaración con la Policía. Como el tema es tan sensible cualquier chispazo puede ocasionar un escándalo”, señaló.