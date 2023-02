Lince: Hotel es sancionado por negar servicio a pareja de homosexuales

Compartir Facebook

Un lamentable suceso se vivió en un hotel ubicado en el Lince donde una pareja pasa por un momento bastante incómodo.

Un hotel llamado Tulipanes fue multado con 200 mil soles por Indecopi pues el lugar se negó a brindarle el servicio a una pareja de transexuales pues ambos querían una habitación, ante la negativa de los trabajadores la pareja había grabado todo este suceso a través de un micrófono oculto.

La pareja homosexual ingreso al hotel bajo la modalidad de supervisor incógnito está el local le pertenecería a Shengzhi Shi, fue entonces cuando era recepcionista les comento que no contaba con habitaciones disponibles dentro de dos horas y ambos tuvieron que retirarse del lugar.

Al cabo de unos minutos una pareja heterosexual pidió los mismos servicios y a ellos si se les brindó la atención inmediata sin ningún problema.

Dueña sancionada

La dueña del hotel fue sancionada por la infracción del artículo 38 del código de protección y defensa del consumidor por negarle el servicio a una pareja homosexual lo que también se trataría de un caso de discriminación.

En tanto, Shi afirmó que siempre se supervisa que su personal brinda un trato igualitario a todo cliente y y con todo que nunca le comunicaron que la estaban grabando y que esta prueba iba a ser entregada a las autoridades.

Por último, negó que haya incurrido en un acto discriminatorio ya que cuando se presentó la primera pareja de homosexuales según el año no se les pude atender porque no hubo cuartos y no por otros motivos ajenos a ello.