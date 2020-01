Lionel Messi echa de menos a Cristiano Ronaldo

El argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo han protagonizado uno de los duelos más reñidos y parejos en los últimos años en el ámbito del fútbol, y así lo reconoció el delantero argentino.

“Fue especial, fue un duelo que va a quedar para siempre porque fueron muchísimos años y no es fácil mantenerse al máximo nivel tantos años. En lo personal fue muy lindo y creo que la gente que le gusta el fútbol también lo disfrutó”, manifestó la ‘Pulga’, antes de señalar que los clásicos con ‘CR7’ eran distintos: “Si bien todos los partidos son especiales, cuando Cristiano estaba en el Madrid le agregaba un valor especial que era único”.

Eso sí, Messi dejó en claro que nunca hubo mala relación con el luso. “Muchas veces dije que no tenía ningún problema con él. No somos amigos, pero porque no compartimos un vestuario o tiempo juntos. Solo coincidimos en galas, y en la última fue donde más hablamos y más cercanos estuvimos”.

Para finalizar, Lio se refirió a la posible cena con Ronaldo: “No sé si realice por cuestión de tiempo y distancia. Él está en otro lado, cada uno tiene sus compromisos, pero si se tiene que dar, obviamente aceptaré”.