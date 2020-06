Lionel Messi regresó a los entrenamientos de Barcelona, luego de superar una lesión

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Lionel Messi se reintegró a los entrenamientos de Barcelona luego de varios días de ausencia. El crack azulgrana superó la contractura en el cuádriceps de la pierna derecha y ya entrena a la par con sus compañeros.

De esta manera, Messi no tendría problemas para jugar ante el Mallorca, choque que se dará el sábado13 de junio en el reinicio de LaLiga tras más de dos meses de paralización por el nuevo coronavirus. «Messi ha entrenado con el resto del equipo la semana del regreso a la competición en la liga española», informó Barcelona.

«Está perfectamente y no va a tener ningún problema», afirmó el domingo al programa ‘El Partidazo’, el técnico del Barcelona, Quique Setién. «Messi no es el único que no ha entrenado y ha tenido algunas molestias, les ha pasado a muchos, es una contractura sin mayor importancia», añadió.

Junto a Lionel Messi regresaron a los trabajos el portugués Nelson Semedo y el defensa español Ramón Rodríguez Jiménez, Monchu, quienes también se recuperaron de sus respectivas lesiones. La jornada comenzará el jueves con el derbi Sevilla-Betis.

FUERA DEL TOP 20

Se podría pensar que Lionel Messi está en el Top 3 de futbolistas más costosos de la actualidad, pero, curiosamente, no lo es. Dueño del Balón de Oro France Football y del premio The Best de la FIFA, el crack de Barcelona se ubica en el puesto número 23 del ranking de jugadores con mayor valoración de mercado elaborado por el Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES).

Los tres primeros lugares del ranking lo ocupan el francés Kylian Mbappé (Paris Saint Germain), de 21 años, con un precio de 259,2 millones de euros y los ingleses Raheem Sterling (Manchester City, 25 años) y Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 20 años) con valores de 194,7 y 179,1 millones respectivamente.