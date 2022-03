Lizet Soto feliz que su engreída pasó entre las 40 aspirantes al miss Perú

Compartir Facebook

La cantante Lizet Soto, se mostró orgullosa de cada paso que viene dando su hija mayor Alondra Huarac, en el concurso Miss Perú La Pre. Y es que a su corta edad, la jovencita fue coronada en el 2021 como Miss Teen Huánuco, además de ser campeona continental ‘All Dance 2021′. Y hace unos días clasificó dentro de las 40 aspirantes al Miss Perú .

“Estoy muy contenta porque mi hija sigue avanzando en este concurso. Es ella quien me sorprende con cada paso que da, todo lo que se propone lo logra, y ese es un bonito mensaje que siempre le transmite a más jóvenes de su edad. Nosotros estamos orgullosos de todos sus logros”, contó Lizet.

“Ahora soy la chofer de mi hija porque la llevo a todos lados, estoy apoyándola mucho en este concurso, las clases con Jessica y con Mónica”, agregó la cumbiambera.

Por su parte, Lizet regresará a los escenarios por todo lo alto, y esta vez con una nueva apariencia, pues la cantante se sometió a la operación de manga gástrica, lo que la ha llevado a perder 13 kilos. “He bajado de peso, aún me falta bajar más, me siento bien, muy cómoda. Esta vez regreso a los escenarios recontra renovada, con ganas de empezar con mi carrera musical, el público me pide volver y ya vamos a empezara trabajar en eso”, acotó. (V.R.)