¿Llama a la cigüeña? Leslie Shaw revela los planes a futuro con “El Prefe”: ¿se prepara para tener hijos?

¿Se vienen mini Leslies? Leslie Shaw ha dado que hablar durante los últimos días a raíz de sus enfrentamientos con Handa, Mario Hart, Mayra Goñi, entre otros artistas peruanos. La rubia cantante, fiel a su estilo, indicó que no colaboraría con ningún artista peruano para una canción y ahora contó detalles de sus planes a futuro con su novio “El Prefe”. ¿Quiere tener hijos?

También puedes leer: Natalie Vértiz se muestra preocupada por Camila Escribens en el Miss Universo 2023: “La veo tímida”

Leslie Shaw cuenta sus planes con “El Prefe”

Dejando de lado sus enfrentamientos con los artistas peruanos del género urbano, Leslie Shaw no sale de la polémica y esta vez generó noticia hablando de sus planes con “El Prefe”. La ex de Mario Hart reveló si en un futuro planea tener hijos y sorprendió con su respuesta.

“Amo mi libertad. Me gusta dormir y levantarme tarde. Quiero largarme de viaje, si me provoca irme a una fiesta, me voy. Yo veo a mi hermana que sufre, no tiene con quien dejar a los bebés. A veces hasta molesta a sus amigos. No quiero fregarle la vida a nadie”, señaló en un primer momento Leslie Shaw.

Esta opinión fue apoyada por Karla Tarazona, quien señaló que no hay que juzgar a las personas que no quieren tener hijos, muy por el contrario, es su decisión y se debe respetar.

“Pucha, sí, porque a la justa me acuerdo de darle de comer a mis perritos. Entonces, mi novio sabe que es un peligro (tener hijos)”, acotó la rubia cantante.

“Si más adelante quiere tener hijos, ya bueno, que se consiga una novia por ahí”, apuntó fiel a su estilo Leslie Shaw. “Tener un hijo me quitaría mi libertad y yo he sido libre siempre”, puntualizó.

También puedes leer: ¿“Esto es amor”? Johanna San Miguel “echa” a Rosangela Espinoza con nuevo “guerrero”: ¿Quién será?

Polémica con artistas peruanos del género urbano

Recientemente estuvo como invitada en “Amor y Fuego” y señaló que no piensa quedarse callada ante las críticas que recibe. La cantante aseguró que desde hace unos años se viene enterando “cosas” que no le parecen y por ello, ahora está más desatada que nunca.

“Yo me vengo enterando de algunas cosas desde el 2020. Un montón de gente de mier** que me ha estado poniendo el pie y yo me he quedado callada. Me hice la coju** por mucho tiempo, pero ya no va a ser así”, apuntó Leslie Shaw.

Asimismo, cuando se le consultó por Handa, señaló que no le gustaba para nada el tipo de música que hacía. Además, fiel a su estilo, soltó una polémica frase que desató las risas de “Peluchín” y Gigi Mitre.

“¿Grabar con ella? Para nada. Mejor prefiero enseñar mi cu** en Onlyfans que estar pasando un mal rato”, indicó Leslie Shaw.