¿Llegó para quedarse? Katia Palma es la nueva conductora de Esto es Guerra y “parcha” a Johanna San Miguel

¡Esto se pone bueno! Esto es Guerra está a pocos días de su gran semifinal y por ello, el “Tribunal” anunció cambios en el equipo de los guerreros. El primero fue la salida (temporal) de Johanna San Miguel de la conducción para darle paso a Katia Palma. La actriz cómica fue recibida como todo una mega estrella y no dudó en mandarle un fuerte mensaje a la popular “Chata”. ¿Qué le dijo?

Katia Palma apunta contra Johanna San Miguel

El ingreso de Katia Palma a Esto es Guerra desató gran polémica en redes sociales. Cuando muchos pensaron que se trataría de una estrategia para llamar la atención y generar rating, EEG sorprendió y presentó a Katia Palma como nueva conductora del programa.

Su presentación fue por todo lo alto y en primer lugar agradeció todo el apoyo que viene recibiendo. Esto habría sido tomado como una indirecta para Johanna San Miguel, ya que la “Chata” en más de una oportunidad a hecho saber que no es del agrado del fandom del programa.

“Buenas noches a todo el Perú, gracias a todo el público, por sus mensajes, los mensajes de apoyo, de cariño han sido un escándalo en mis redes, y gracias porque por ustedes estoy acá. Gracias Renzo por el apoyo”, mencionó al inicio.

Además, no dudó en mandarle un directo mensaje a Johanna San Miguel. Fiel a su estilo y sin perder la picardía, “parchó” a la rubia conductora. “He tomado dos copas de thiner (…) pero con la señora Queca (Johanna San Miguel) no me voy a meter”, resaltó Katia Palma mostrando que existe una rencilla con la popular “Chata”.

¿Regresara la “Chata”?

Los enfrentamientos entre el propio equipo de “Los Guerreros” siguen a la orden de día y Johanna San Miguel “explotó” en más de una oportunidad.

Entre los dimes y diretes, la “Chata” se animó a revelar que esta semana se alejará de la conducción del reality de competencia, lo cual fue ratificado por Mister G.

La preocupación de los fanáticos del equipo de Esto es Guerra no se hizo esperar y lo manifestaron en redes. Sin embargo, para su tranquilidad, este alejamiento sería solo temporal, ya que su unipersonal “Se busca marido cama adentro” traspasó fronteras.

El regreso de Johanna San Miguel está programado para el jueves 9 de noviembre, ya que pidió tres días de licencia a Esto es Guerra. ¿Volverá a la conducción o Katia Palma llegó para quedarse?