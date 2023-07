“Lloraba de ira”: Mónica Cabrejos revela duro pasaje de su vida

¡Duros momentos! Mónica Cabrejos, a lo largo de su carrera televisiva, se ha caracterizado por ser una mujer frontal y “sin pelos en la lengua”. La ahora conductora de “Al sexto día” brindó una entrevista a Carlos Carlín para “Carlín en la red” donde confesó un duro pasaje de su vida. Ella contó pormenores de la difícil situación que tuvo que atravesar hace un par de años y alertó a todas las mujeres a tener más cuidado y elegir bien en quien confiar.

¿Qué reveló Mónica Cabrejos?

Pese a que hace un año también se lo contó a Beto Ortiz, lo vivido por Mónica Cabrejos no es fácil para ninguna persona. La también escritora volvió a contar un duro pasaje de su vida en una entrevista con Carlos Carlín y pese a que no quiso revelar nombres, señala haber sido “drogada y violada” e incluso maneja la hipótesis de que fue “vendida a un amigo”.

“Él me invita a pasar el día de mi cumpleaños en una casa de playa (…) yo le dejo las cosas bien claras, le digo “te aviso que yo no duermo con nadie”, a lo cual el accedió”, comienza relatando Mónica Cabrejos.

“Lo último que me acuerdo es que él baja, me sirve una segunda botella y desaparece. Lo siguiente que me acuerdo es que estaba sola, me sentí mareada, pero no de trago, sino de que me caía. (…) hasta el día siguiente no me acuerdo nada”, agregó.

Además, la artista revela que al analizar los hechos, llegó a una macabra conclusión. Para Mónica Cabrejos, la confianza que le tenía a su supuesto amigo se derrumbó por completo.

“Yo después me doy cuenta que no había sido para él, sino que él me había vendido. Es doblemente delictivo. (,,,) son varias cosas. Amanecí con mi ropa de baño mojada y no me había metido a la piscina, tenía marcas en los brazos, me dolía el muslo en la intersección con el glúteo”, reveló.

Un exfutbolista en la mira

Durante una entrevista con Beto Ortiz el año pasado, Mónica Cabrejos daba las primeras luces del abuso sexual que había sufrido. Indicó que el presunto culpable sería un periodista deportivo, al cual conoce casi toda su vida.

“¿El personaje es público?”, preguntó Ortiz. La comunicadora respondió: “Sí. Periodista deportivo, muchos años ligado al mundo del modelaje. Ha sido futbolista”.

“Desperté desnuda, tapada, la ropa de él estaba debajo de la cama (…). En ese momento supe que él me había drogado (…) Me dijo: ‘¿Quién te va a violar?, eres una mujer de 45 años, por favor. Yo soy pituco, no quiero escándalos’. Se puso violento. Le dije: ‘Llegando a Lima me haré un examen toxicológico’. Yo necesitaba una prueba para poder incriminarlo. Es un psicópata. Por eso, decido contarlo y para que no le pase a nadie más”, aseveró.