Lluvia de dinero con el ‘Karibeñito Regalón’

Desde el lunes 19 tienes una nueva oportunidad para llevarte platita a tu casa con los premiazos que trae el Karibeñito Regalón. Sigue jugando y, de seguro, también serás uno de los felices afortunados.

Esta vez, hay más billete para que puedas irte contento. Son dos premios de 10 mil soles, cuatro de 5 mil, cinco de 1000, diez de 200 y 2,880 premios de 100 soles. En pocas palabras, más probabilidades de ganar.

Pasado mañana, reclama tu cartilla número 1, recorta las bolillas que vienen en la página 2 y, una vez que completes una columna, vienes a nuestras oficinas a cobrar al toque.

ENTRA A LA WEB

Si no ganas puedes usar tus cartillas para los sorteos de electrodomésticos. Para ello, solo tienes que ingresar a la página web (www.radiokaribena.pe), colocar y listo. Espera el resultado al día siguiente.

Recuerda que el lunes 19 tienes que volar rápido a tu quiosco favorito para adquirir un ejemplar de Karibeña. Ganar está al alcance de tus manos.

EL DATO

Si completaste los números de una columna, no lo pienses más, ven rápido a la Av. Guardia Civil 674, Chorrillos. El horario de atención es de lunes a viernes, de 10 a.m. a 12 y de 2 p.m. a 5 pm. En tanto, los sábados de 10 a.m. a 1 p.m. Trae tu cartilla y DNI. Si tienes una consulta llama al 972770030.