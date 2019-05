Lluvia de estrellas: Papillón y Tommy nos visitaron por nuestro aniversario

Las populares figuras de la música siguen visitando la cabina de Radio Karibeña que cumple 10 años al aire. Ayer estuvieron Papillón y Tommy Portugal, quienes departieron con los locutores Rolly Javier y Marco Antonio Ibarra contando de todo.

Los integrantes de Papillón se mostraron emocionados con la gran acogida que ha tenido su nueva canción ‘Que sufra, que chupe y que llore’. Además, la cantante Caroline Tello Ventura, marco distancia del cumbiambero Jonathan Rojas, quien maltrató a una fan en una de sus presentaciones y aseguró que ellos siempre se dan tiempo para saludar a sus seguidores.

-Caroline, cada día van creciendo sus seguidores… ¿Cómo lo toman?

Muy contenta, siempre agradecida con toda la gente que apoya a la orquesta Papillón. Sin ellos nosotros como artistas no seriamos nada, que bonito sentir su cariño y amor, que pidan nuestras canciones en Radio Karibeña y que hagan con la canción ‘Que sufra, que chupe y que llore’ el nuevo hit musical (risas).

-Vienen rompiéndola con su nueva tema…

Sí, está dando que hablar. La gente ha respondido muy bien, en nuestros conciertos lo cantan con nosotros, estamos muy emocionados.

-¿Qué piensas que algunos artista choteen a sus seguidores?

He visto videos que se han filtrado, nosotros como personas tenemos una vida privada y podemos pasar por momentos estresantes, pero nos caracterizamos por bajar del escenario y tomarnos fotos con la gente, interactuar con ellos. No apoyo la actitud de Jonathan Rojas, pero ha pedido disculpas porque sabe que no fue la forma correcta de reaccionar, no es dable.

-Un artista se debe al público…

Claro, ellos piden tus canciones. Uno no es nadie sin el cariño y apoyo de la gente, el amor es reciproco, con una foto son las personas más felices del mundo, es algo que no puede faltar.

-¿Papillón no chotea a sus seguidores?

Jamás, nosotros estamos muy agradecidos con ellos desde que empezamos. Gracias a Dios estamos muy contentos.

Dato:

‘Papillón, la del rico vacilón’ se presentará este 10 de mayo en Amazonas en la Piscina de Huarmiaco, el 11 en Jaén en el Epicentro Internacional y el 12 en San Ignacio en el Recreo el páramo (ex Kazan).

TOMMY NINGUNEA PROGRAMA DE BETO

El cumbiambero Tommy Portugal estuvo conversando con los oyentes de radio Karibeña en ‘Mañanas en el karibe’ y jugando la famosa ruleta ganadora junto a nuestros queridos locutores, Rolly Javier y Marco Antonio Ibarra.

El cantante afirmó que nunca se presentaría en ‘El valor de la verdad’, pues es un programa donde se hace “escándalos”, a diferencia del ‘El artista del año’ que es para mostrar tu talento.

“Me llamaron para el programa de Gisela y no pude, pero hemos quedado para la segunda temporada. En el sillón rojo no me sentaría porque a diferencia del programa de Gisela uno como artista puede lucir su talento en el baile y canto, en el otro lado es para hablar de tu vida”, indicó.