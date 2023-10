¡Lo admitió! Guillermo Castañeda confirmó por qué se retiró de ‘El Gran Chef Famosos’ ¿Qué dijo?

El actor Guillermo Castañeda se pronunció ante la ola de críticas por su participación en el reality culinario ‘El Gran Chef Famosos’. A través de su cuenta oficial de Instagram, publicó un comunicado en donde admite que se retiró del programa por las críticas de los internautas ante sus acusaciones sobre violencia sexual. A pesar de que el productor del programa dio otra versión, el actor aclaró las dudas de una vez por todas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Guillermo Castañeda confirma los motivos de su retiro de ‘El Gran Chef’

A través de de su cuenta oficial de Instagram, el actor Guillermo Castañeda acabó por fin con las dudas de los internautas. Él confirmó el motivo principal por el cual se retiró de ‘El Gran Chef Famosos’ y causó el asombro de los usuarios. “En los últimos días se fue dando en redes sociales una reacción que me asustaba y traía terribles recuerdos. En los últimos años he evitado esa tormenta que tanto daño me hizo personalmente y años que están a mi alrededor”, escribió el actor en sus Instagram.

Recordemos que el actor fue convocado por ‘El Gran Chef Famosos’ para que sea uno de los nuevos integrantes de la 4ta temporada. Sin embargo, los usuarios en redes sociales mostraron un profundo rechazo por esta decisión. Ante ello, los internautas le recordaron a Guillermo Castañeda la denuncia que tiene por un supuesto abuso sexual contra la actriz Daniella Pflucker. Luego de ello, el actor ya no volvió a aparecer en el programa. Incluso, el productor del programa negó que el actor haya sido retirado por las críticas.

El ingreso del ‘Flaco’ Granda como nuevo integrante

Durante la conferencia de prensa de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, Giancarlo ‘Flaco’ Granda, fue presentado como el nuevo integrante del reality culinario. Además, él reemplazará a Guillermo Castañeda, quien había sido acusado de presunto abuso sexual y psicológico contra la actriz Daniella Pflucker. Ante ello, el comentarista deportivo será parte de esta edición junto con otros 11 participantes.

Incluso, anunciaron a Guillermo Castañeda como uno de los nuevos participantes durante la primera promoción de la cuarta temporada. Sin embargo, esto ya no será así, pues Giancarlo Granda será quien lo reemplace ante el rechazo del público contra el actor Castañeda. «Bien, me siento contento porque imagino que voy a engordar. Cocino y pruebo lo demás. La voy a pasar bien, no voy a gritar goles», detalló el ‘Flaco’ Granda durante su presentación en la conferencia de ‘El Gran chef famosos’.