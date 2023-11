¡Lo celebra “Ricolás! ¿Janick Maceta y Diego Rodríguez terminaron su relación? Esta prueba los delata

¡Ya basta 2023! Hace unos meses y en medio de varios rumores, Janick Maceta y Diego Rodríguez oficializaban su relación mediante redes sociales. Hoy, el mismo medio que vio su romance a la luz, sería el encargado de anunciar su separación. Según Ric La Torre, la pareja habría decidido ponerle punto final a su amorío y esta sería la contundente prueba que los delataría.

¿Janick Maceta terminó con Diego Rodríguez?

Tras su ruptura con Andrés Wiese, Janick Maceta se mantuvo alejada del mundo del espectáculo. La reina de belleza estuvo concentrada en el mundo del modelaje, sin embargo, en el corazón uno no manda y empezó una relación sentimental con Diego Rodríguez.

Su oficialización se dio a través de redes sociales, donde la pareja no pudo ocultar más las inmensas señales que daban. La reina de belleza le dedicó un romántico post con el que dejaba sentado el inicio de su romance con el ex Esto es Guerra.

Sin embargo, tras casi 3 meses de relación, su romance habría llegado a su fin. Así lo dejó notar Ric La Torre en sus redes sociales, donde indicaba que según información de sus “chismosas”, Janick Maceta dejó de seguir en Instagram a Diego Rodríguez, dejando sentado el final de su amorío.

“Mis chismosas me cuentan que Janick Maceta le dio unfollow a Diego Rodriguez en Instagram y la foto junto a él que tenía en su feed, ya no aparece en su perfil. ¿Problemas en el paraíso o solo es algo momentáneo? Estaremos atentos”, señaló Ric La Torre mediante su cuenta de Twitter.

¿Cómo empezó su relación?

La madrugada del 18 de agosto amaneció con una noticia reveladora. Con motivo de un año más de vida del modelo trujillano, Janick Maceta aprovechó para presumir su amor por él. La Miss Perú 2020 le dedicó un romántico post en redes sociales, desatando la euforia de sus amistades y seguidores.

“Feliz cumpleaños, rey de mi corazón”, escribió en su Instagram, Janick Maceta. La respuesta del ex integrante de “Esto es Guerra” no se hizo esperar y le dedicó tiernas palabras a la ex pareja de Andrés Wiesse.

“Mi amor, gracias por el mejor cumpleaños de mi vida. Y pensar que hace 24 horas te estaba extrañando como si no te hubiera visto hace un año. Eres increíble, amor. De verdad, qué tal suerte la mía. Te amo, reina de mi mundo y de mi corazón”, comentó Diego Rodríguez.