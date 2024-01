¡Lo choteó! Christian Cueva es visto en pichanga en Trujillo pese a invitación de Fossati para entrenar

¡CERO PROFESIONAL! Christian Cueva es uno de los jugadores que más preocupa a Jorge Fossati. El entrenador de la selección peruana viene dando entrevistas y siempre ha reiterado su preocupación por el estado de salud de “Aladino”. Por ello, y para que no pierda ritmo de entrenamiento, el estratega uruguayo le hizo una invitación a nivel nacional para que “Cuevita” se acerque a entrenar a La Videna, sin embargo, el volante hizo caso omiso y fue visto recientemente en una pichanga en Trujillo.

Christian Cueva quiere volver

El 2023 fue un año para el olvido para Christian Cueva. Llegó a Alianza Lima como el gran refuerzo de la temporada para la Liga 1 y la Copa Libertadores, sin embargo, no destacó en ningún torneo.

Cerca a fin de año, se conoció que “Aladino” estaba lesionado de la rodilla, por lo cual, sus actuaciones no eran las mismas. Su nivel decayó y no pudo estar en la final nacional, por lo cual, Alianza Lima tomó la decisión de no contar con él. Asimismo, el cuadro blanquiazul deberá hacerse cargo de la operación del volante, pero hasta la fecha, no hay nada claro al respecto.

Ante esto, Christian Cueva tiene claro lo que será su futuro en el fútbol. Operarse, regresar a su club en Arabia y se traza una meta mucho mayor: volver a la selección peruana.

«Primero me opero, después regreso a mi club en Arabia. Voy a prepararme porque mi objetivo es regresar a la selección peruana. Es algo que todo jugador desea y es lo único que tengo en mente. Quiero seguir disfrutando el fútbol», señaló Christian Cueva.

¿Y el compromiso?

Como dice el dicho: “las palabras se las lleva el viento”. Esto aplica en el caso de Christian Cueva, quien parece haber dejado atrás, rápidamente, su lesión. El volante de la blanquirroja fue visto en una pichanga en “Trujillo”, donde incluso se dio el lujo de anotar un tanto.

Esta situación se da pese a que, Jorge Fossati, le extendió una invitación a nivel nacional a Christian Cueva para que se acerque a entrenar en La Videna. Al ser consultado por esta falta de “Aladino”, el entrenador fue enfático y tajante con su respuesta.

“Yo entiendo que para ti, como periodista, te preocupa ver cómo le damos tinte sensacionalismo a esto. Entonces yo preguntaría qué cambia hasta que no lo opere, lo que esté haciendo. A mí, no me cambia nada”, señaló Jorge Fossati.

“Da lo mismo que esté jugando una pichanga o que esté en la playa. El problema de él ojalá que fuera eso. Si fuera eso yo estaría feliz, pero los médicos me dicen que hoy tiene que ser operado sí o sí, no hay otra solución”, dijo Fossati visiblemente molesto.