¿Lo comprarías? Crocs con tacos, la nueva tendencia que revolucionará la moda

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El mundo evoluciona constantemente en todo los ámbitos. La moda es uno de ellos y cada vez diseñadores en el mundo crean, con ingenio, lo que en poco tiempo se vuelve en tendencia. Esto, sorprendió a más de uno.

Recientemente se dio a conocer unos inéditos zapatos tipos suecos, clásicos de firma, pero con tacón. Lo que es sorpresa para algunos, para otros no, y es que los que ya cuentan con estos populares crocs, en algún momento se imaginaron la idea. ¿No es así? Sin embargo, es un hecho para comentarlo.

También puedes ver: ¡Pasó como flash! Perrito ‘atropelló’ a hombre que intentaba cruzar la pista

Las imágenes que están dando vuelta en internet presenta a la nueva colección de la reconocida marca internacional ‘Balenciaga’. Se trata de su colección Primavera 22, llamada Clones, con una curiosa presentación.

Su nombre es Siletto Crocs, cuya forma son como las sandalias convencionales de la firma del cocodrilo, pero con tacón. Una realidad con los que ya muchos sueñan. “Nos inspiramos en Crocs y trabajamos con ellos en una reinterpretación de Balenciaga”, dijo la directora creativa Demna Gvasalia a Franch Vogue.

Según detalló Complex, los Crocs con tacón se encontrará en tienda tanto en color negro como verde, y aunque su precio aún no se revela, se estima que costaría aproximadamente 850 dólares.

También te puede interesar: Gino Pessaresi hace el pare a Mario Hart por decir que hay fraude

Ya lista para estrenar mis nuevos tacones/crocs de balenciaga en quirófano. pic.twitter.com/7JtJY2mhH5 — Rinolito🤍 (@lalortizz) June 8, 2021

Mamá ingeniosa cortó el cabello de su hijo para evitar que salga y se contagie del virus

Con el fin de evitar que su hijo salga a las calles y se contagie del temible virus, una ingeniosa madre tuvo la genial idea que de llevarle a la peluquería y pedir que le hicieran un corte de cabello vergonzoso.

Luego de hablarle innumerables veces sobre el cuidado del covid y ver diversos modos para que su hijo no salga, la madre no tuvo de otra que raparle la cabeza a su hijo de 15 años para que aprendiera la lección y se vea obligado a no salir.

El nuevo look hacía que el joven se viera más avejentado que lo normal. Tal fue la magnitud que cobró el caso, que terminó siendo noticia. Algunos internautas consideran que la madre fue mala para acceder a tremenda vergüenza, mientras otros apoyan la iniciativa.

El hecho sucedió en la localidad taiwanesa de Kaohsiung, Huang Ling Xiang. En el sitio, pobladores conocen al peluquero como el que “realiza cortes preventivos por coronavirus” gratis, siendo los jóvenes de entre 12 y 15 años los que más acuden con sus madres.

MIRA TAMBIÉN: Policías celebraron cumpleaños de joven que acababa de ser detenido por robo