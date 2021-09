«Lo compré con mi plata, no es canje», dijo Mario tras darle lujoso regalo a Vania

Compartir Facebook

La popular ‘Calavera coqueta’ sorprendió a su enamorada Vania Bludau en su cumpleaños con un lujosos regalo recalcando que no fue ningún canje como suelen usar algunas figuras del espectáculo.

Vania Bludau recibió sus 31 años a lo grande y que mejor acompañada de su fiel y guapo compañero Mario Irivarren, ambos han demostrado ser la pareja perfecta pues a pesar de haber sido amigos un largo tiempo ahora son una de las parejas más estables de la televisión, después de haber sufrido los dos desilusiones amorosas se juntaron para ser felices.

Y es que esta vez Magaly reconoció que Mario se quiso lucir con su chica en su cumpleaños tal vez no como Said con Alejandra al regalarle una maleta de la exclusiva marca Louis Vuitton pero si le regalo un bonito detalle a la guerrera.

«Es con mucho cariño mi amor de verdad, no es canje, te lo juro ah. Lo he comprado con mi plata”, dijo Mario a Vania con una enorme emoción de sorprender a su pareja en un día tan especial.

Por otro lado, Magaly dijo reconocer el bonito gesto que tuvo Mario con Vania y no criticar el obsequio así sea grande o pequeño la intención es la que cuenta.

“Said le regaló una tremenda maleta pero a ella le compraron una billetera. El chico estará ahorrando. El bueno de Mario le compró acorde a su presupuesto, tampoco es barata, se gastó su platita”, comentó la “Urraca”.

Vania Bludau no quiere que Mario Irivarren bese a sus compañeras en ‘La Academia’

La bailarina dijo que no le gustaría ni un poquito que la ‘calavera coqueta’ bese a alguna de sus compañeras de ‘Esto es Guerra’.

Vania Bludau no aguanta pulgas y así se lo hizo saber a su novio, Mario Irivarren. Y es que la bailarina dijo que ella no ha prohibido, pero sí le dejó en claro a la ‘calavera coqueta’ que él no tiene porqué besar a ninguna de las chicas de EEG.

Dado que dentro de EEG se formará un nuevo ‘reality’ llamado ‘La Academia’, y que ya se han visto algunos avances como el tremendo ‘chape’ entre ‘Rous’ y Pancho, Vania no quiere arriesgarse a eso. Es por eso que le puso el ‘parche’ a la producción de ‘Esto es Guerra’ y dijo que no quiere ninguna de esas escenitas con su novio.

“Mario jamás ha tenido ninguna clase de actuación, no ha actuado jamás en su vida, yo creo que no debería besar a nadie puesto que no tiene ninguna clase de actuación”, comentó Vania y por eso no debería hacer ese tipo de escenas.

“Creo yo que no te pueden invitar a un programa donde su contrato principal es competir y que le digan ‘chápate con ella’. No”, dijo Vania así que no le pasará una a la ‘calavera coqueta’.