¡Lo confesaron! «Hermanos Paletazo» revelaron de qué equipo son hinchas: ¿Alianza Lima o Universitario? (VIDEO)

¡Recontra hinchas! Los hermanos Barbarán o como se les conoce en el mundo del espectáculo, los “Hermanos Paletazo” son reconocidos estilistas del medio local. Hace unas semanas estuvieron envueltos en una serie de acusaciones de parte de un exchico reality y ahora vuelven a causar polémica. Esta vez se animaron a revelar que son hinchas de uno de los clubes más importantes del Perú. ¿Universitario o Alianza Lima?

¿De qué equipo son los “Hermanos Paletazo”?

Los “Hermanos Paletazo” ganaron gran notoriedad en televisión nacional. Ambos se presentaban como expertos en determinados concursos y rápidamente comenzaron a aumentar sus seguidores.

Juan y Miguel Barbarán, nacidos en Iquitos, en diversas ocasiones han demostrado su amor al fútbol. Los “Hermanos Paletazo” han asistido a diversos partidos de la selección peruana, siendo uno de los más recordados el encuentro ante Chile en el Estadio Nacional hace 8 años.

Por ello, la duda de sus seguidores y diversos usuarios en redes sociales ha estado en saber de qué equipo son hinchas los hermanos Barbarán. Mediante un live en Tiktok y en medio de la interacción con los comentarios, se animaron a revelar el misterio.

Los “Hermanos Paletazo” confesaron que siguen el fútbol peruano y admitieron ser hinchas de uno de los clubes más importantes del país. “No, no somos de Alianza Lima, somos de Universitario”, afirmaron los estilistas.

Esta confesión causó gran revuelo en redes sociales y los comentarios “ingeniosos” no se hicieron esperar. “Eso ya se sabía”, “ni preguntarlo, se nota a simple vista”, “y dale UchUlU”, “se nota que son de Universitario”, son algunos comentarios de diversos usuarios en redes sociales.

Acusados por exchico reality

Hace unas semanas, los “Hermanos Paletazo” estuvieron en el ojo de la tormenta. En una entrevista para un podcast, Álvaro Pérez Moral reveló que los hermanos Barbarán intentaron aprovecharse de él cuando terminó su contrato con “Combate”.

«Cuando salí de ‘Combate’ y estaba buscando trabajo, unos hermanos que tienen un salón de belleza… a buen entendedor, pocas palabras… Iban al programa concurso ‘Todo o nada’ y fueron muy educados conmigo. Les pregunté si les podía manejar sus redes sociales”, empezó diciendo Álvaro Pérez.

“Uno de ellos prácticamente me terminó diciendo que si me acostaba con él, me iba dar todo lo que yo quería. Me sentí muy ofendido, prácticamente lo mandé a la m*****”, narró con evidente molestia.