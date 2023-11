¡Lo confesó! Jessica Newton revela la verdad sobre la relación de Luciana Fuster y Patricio Parodi: ¿no va más?

¡Ahora sí confirmadísimo! Luciana Fuster ganó hace unos días el “Miss Grand International 2023” y su vida cambió por completo. Ahora, viene cumpliendo una serie de eventos en Tailandia, donde incluso deberá permanecer por un año para hacer labores de reina de belleza. Ante todo esto, su relación con Patricio Parodi parece llegar a su fin, por lo cual, Jessica Newton reveló la verdad detrás de toda la historia y confirmó un secreto a voces.

Jessica Newton habla sobre Patricio Parodi y Luciana Fuster

Desde el triunfo de Luciana Fuster en el Miss Grand International 2023, diversos rumores sobre su relación con Patricio Parodi se han desatado. Debido a las diversas actividades en Tailandia que tendrá que cumplir, se especula que no seguiría con el participante de Esto es Guerra.

Ante esta ola de rumores, la directora del Miss Grand, Jessica Newton, habló al respecto. La examiga de Magaly Medina puso los puntos sobre las íes y reveló un detalle desconocido sobre el Miss Grand International 2023.

“Estuve con él el día de la final. Que chico tan disciplinado. Gracias a Patricio Parodi, por primera vez, Nawat nos reunió a directores y candidatas porque ellos preguntaron en la entrevista personal si alguna tenía enamorado. La única que levantó la mano fue mi Luciana Fuster”, señaló Jessica Newton.

Acto seguido, la directora de los concursos de belleza en Perú señaló que el amor entre ambos permanece más fuerte que nunca, descartando los rumores de una posible separación.

“Yo no sé porque la gente es mal intencionada. Primero era que no iba a ganar el Miss Grand, después que no parecía modelo, no parecía miss. Creo que hasta vaticinios hubo, pero así es la gente con sus malos comentarios”, acotó Jessica Newton.

La daban por perdedora

La confesión de Luciana Fuster sobre su relación con Patricio Parodi en el Miss Grand International causó gran revuelo en el concurso de belleza.

Jessica Newton reveló que diversos directores de certámenes de belleza le dieron el pesar, ya que indicaban que Luciana Fuster, tras comunicar abiertamente su relación con Patricio Parodi, no lograría ganar el Miss Grand International 2023.

“Hubieron muchos directores que me llamaron y me dijeron “que pena, ya no va a ganar. No debió haberlo dicho”. Después se generó todo esto de que Perú no iba a ganar, pero al final, miren el resultado”, finalizó Jessica Newton.