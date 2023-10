¿Lo confesó? La curiosa reacción de Jamila Dahabreh al ser consultada por Paolo Hurtado

¡Sin decir nada lo dijo todo! Paolo Hurtado viene generando bastante polémica a raíz de su enfrentamiento mediático con su expareja clandestina, Jossmery Toledo. Antes de la “Tombita”, al “Caballito” se le vinculó con diversas modelos del espectáculo y una de ellas fue Jamila Dahabreh. Respecto a un posible affaire entre ambos, la modelo fue consultada y tuvo una curiosa reacción que despertó las alarmas en redes.

También puedes leer: ¡HASTA EL PISO! Alejandra Baigorria y Onelia Molina protagonizan tensa pelea en Esto es Guerra (VIDEO)

Jamila Dahabreh y su curiosa reacción sobre Paolo Hurtado

El escándalo entre Jossmery Toledo y Paolo Hurtado trajo al recuerdo las modelos a las cuales fue vinculada el “Caballito”. Una de ellas fue Jamila Dahabreh, quien también ha sido relacionada a diversos futbolistas nacionales como Anderson Santamaría y Jefferson Farfán.

Las cámaras de “Amor y Fuego” lograron encontrarla y la abordaron para preguntarle respecto a Paolo Hurtado. Visiblemente fastidiada, Jamila Dahabreh no dijo mucho, pero bien dicen que muchas veces el silencio dice más que mil palabras.

“Ahorita me tengo que ir volando”, dijo Jamila Dahabreh al ser consultada por Paolo Hurtado. En las imágenes se ve nerviosismo e incomodidad en la modelo, quien no pudo disimularlo. “Nada que decir, estoy súper apurada, sorry, perdón, disculpa, estoy apuradita”, acotó la influencer mientras se metía a su auto.

Ante esto, Rodrigo González, fiel a su estilo, lanzó “picante” a la situación. El conductor de espectáculos recordó que en su momento, según comenta, tuvo una conversación con la esposa de Paolo Hurtado y señaló que Jamila Dahabreh tendría “más de un anticucho”.

“Yo recuerdo haber hablado en su momento por teléfono con Rosa (Fuentes), entonces, si vamos a hacerle esa pregunta a Jamila Dahabreh, no es porque se nos ocurrió (…) que está apuradita, apuradita está, tiene más anticuchos con todas sus cremas”, señaló Rodrigo González, “Peluchín”.

También puedes leer: “Está bien resentida”, Magaly opina sobre las declaraciones de Ducelia Echevarria contra ‘EEG’

¿La manzana de la discordia?

El año pasado, mientras Alianza Lima se encontraba luchando por el bicampeonato, rumores sobre un posible enfrentamiento entre Paolo Hurtado y Jefferson Farfán salieron a la luz. Según Gigi Mitre, la “manzana de la discordia” entre los futbolistas habría sido la modelo Jamila Dahabreh.

“Sí, creo que hay un tema de faldas para mí, ya se tenían ganas y si es por Jamila Dahabreh, la chimpunera mayor, sería lamentable”, agregó en aquella oportunidad Gigi Mitre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jamila Dahabreh (@jamiladahabreh)

Cabe resaltar que esto se dio luego de que se recordara una declaración de Paula Manzanal, quien señaló en “Amor y Fuego” que Jamila había tenido un romance con un futbolista de la selección peruana.