¡Lo confirmó! Luciana Fuster se sincera sobre su relación con Patricio Parodi y sorprende a todos

¡Fuerte y claro! Luciana Fuster sigue causando controversia tras ganar el Miss Grand International 2023. Diversos usuarios han especulado que la reina de belleza y Patricio Parodi terminarían su relación debido a la gran distancia que los separa, pese a que el “Pato” negó esto. Esta vez fue la propia “guerrera” quien habló sobre el tema y sorprendió con sus declaraciones.

¿Luciana Fuster y Patricio Parodi en crisis?

El 2023 definitivamente está siendo un dolor de cabeza para las relaciones en “Chollywood”. Recientemente, Austin Palao y Flavia Laos decidieron poner punto final a su romance y, según rumores, los próximos podrían ser Patricio Parodi y Luciana Fuster.

La “guerrera” ganó el Miss Grand International 2023 y por ello deberá vivir en Tailandia todo el 2024. El factor distancia podría ser clave en el desgaste de su relación, por lo cual, diversos usuarios empiezan a especular al respecto. Fue la propia Luciana Fuster quien salió a hablar y aclaró cual es el tipo de relación que lleva con el “Pato” y sorprendió a todos.

“Mucha gente es la que habla, pero en realidad la relación es nuestra. Estamos súper bien, contentos. Por favor, no inventen, no digan cosas feas. Estamos extremadamente felices”, señaló Luciana Fuster en un primer momento.

Sobre la distancia que existe entre ambos, recalcó que no será un impedimento ya que ambos pueden ir y venir cuando quieran. Además, resaltó que su romance con el guerrero se encuentra en su mejor momento.

“Me preguntan como va a ser la relación a distancia, pero yo puedo ir. Es un año además, Pato puede venir, entonces no hay mucho drama por eso. Estamos tranquilos y felices, en nuestro mejor momento”, agregó la popular “Lu”.

Firmes en su relación

Luciana Fuster, la nueva Miss Grand International 2023, se encuentra en Tailandia, a miles de kilómetros de distancia de Patricio. Ante esto, el capitán de los “guerreros” ha dicho con fuerza que su relación no está en peligro.

«Ni siquiera he pensado en eso y la gente ya está hablando. Muchos se meten a hablar simplemente para generar algún tipo de noticia, afirmando cosas que nada que ver», afirmó Patricio Parodi para las cámaras de América Espectáculos.

«Todavía no asimilamos eso, no entramos en eso de ‘pucha amor, un año no te voy a ver’. Tenemos buenos horarios para conversar, en sus huecos me manda mensaje o me responde, hacemos videollamadas», agregó.