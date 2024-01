¡Lo contó todo! Dayanita regresó a “JB en ATV” y se confesó: ¿pidió perdón a Jorge Benavides?

¡Y un día volvío! Dayanita es el jale estrella esta temporada 2024 de “JB en ATV” y fue presentada en redes sociales como “quien nunca debió irse”. Este retorno al elenco humorístico le ha valido varios comentarios a favor y en contra y el sketch de “El valor de la verdura” ha sido el más comentado en redes. En este segmento, la actriz cómica se sinceró y aclaró varios puntos, siendo uno de ellos si se arrepintió de haberse ido del programa cómico. ¿Qué dijo?

Dayanita se sincera en “El valor de la verdura”

Este sábado, “JB en ATV” fue uno de los programas más esperados. El retorno de Dayanita al espacio humorístico causó gran revuelo en redes sociales, generando opiniones a favor y en contra.

Fue en el segmento “El valor de la verdura” donde Dayanita brindó mayores detalles de lo que fue su salida del programa cómico y reconoció sus errores del pasado. Según la actriz cómica, ella nunca negó sus indisciplinas y asume toda la responsabilidad de lo ocurrido hace casi un año.

“Hay que regresar tranquila al lugar donde te trataron bien en su momento (…) yo asumo mis indisciplinas, mis tardanzas. Es algo que nunca negué, lo reconozco”, señaló Dayanita en un primer momento.

La pregunta final del formato la hizo el propio Jorge Benavides, quien lució bastante serio. El humorista dejó las bromas de lado y lanzó un “misil” contra Dayanita, quien no se esperó tremenda pregunta.

“¿Te arrepientes de haberte ido?”, preguntó JB. La actriz cómica, luego de pensarlo por varios minutos, respondió: “No”. El “polígrafo” detectó que la respuesta era falsa, por lo que se asume que muy en el fondo, la también influencer sí estaba arrepentida de haberse ido, como ella menciona, del “lugar donde fue feliz”.

¿Qué había dicho sobre su salida?

Durante el mes de mayo de 2023, Dayanita se mostraba en “El reventonazo de la Chola”. En este programa cómico, la actriz no dudó en mandar más de un comentario negativo en contra del programa “JB en ATV” y señaló en aquel entonces que sufría mucho por las críticas que recibía.

“Me han dicho de todo, me han insultado de todo. Y si a veces yo no leo los comentarios es porque me choca demasiado. Como yo siempre se lo digo a muchos, para mí vivir todo esto es nuevo. Yo no pensaba que la gente te da la espalda así”, inició.

Luego, fue consultada sobre el contrato firmado con la producción de “JB en ATV”. Fue aquí donde su respuesta sorprendió a más de uno, ya que reveló que lo único que la unía al espacio cómico era un acuerdo de palabra desde hace varios años.

“La verdad no había firmado ningún contrato. Estuve cinco años casi trabajando, pero solamente dos años había firmado contrato. (En la última etapa) solo era como un: “Dayanita, continuamos el otro año”, agregó.