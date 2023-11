¡Lo cuadró! Mamá de Milett Figueroa se enfrentó a periodista argentino por hablar mal de su hija

La modelo peruana Milett Figueroa se encuentra viviendo una nueva etapa al lado de Marcelo Tinelli, con quien ha iniciado una relación sentimental. Sin embargo, hace poco se dejó entrever una posible crisis ante ambos. Por tal motivo, la pareja desmintió este hecho rápidamente. Aún así, la prensa argentina habló sobre el tema y criticando la relación. En ese sentido, Pepe Ochoa aseguró que no les veía futuro como pareja. Esto ocasionó que la mamá de la modelo salga a defenderla. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Doña Martha encaró a periodista argentino

Debido al reciente romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, la prensa argentina está atenta a todos los detalles. Por tal motivo, algunas fuentes señalaron que ambos estuvieron pasando por una crisis. Sin embargo, la pareja desmintió este hecho rápidamente. Aún así, hay quienes aseguran que no ven un futuro en la relación. Tal es el caso del periodista argentino Pepe Ochoa, quien se atrevió a hablar sobre la modelo peruana Milett Figueroa. Por tal motivo, la madre de ella salió a defenderla.

“La verdad es que me causa tanta risa que un señor, que dice ser periodista, hable a ciencia cierta como si supiera o viviera con mi hija o con Marcelo. ¿Que mi hija no da puntada sin hilo? Mi hija es una dama”, empezó diciendo Doña Martha. “Que primero aprenda a respetar a una madre que ha dirigido a su hija y le ha enseñado los valores morales”, finalizó.

Milett Figueroa explotó contra la prensa argentina

En otro momento, durante un programa argentino se contaron chismes sobre lo que pasó entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli antes de iniciar su relación. Ante ello, la modelo peruana se fue contra ‘Pampito’, un periodista que soltó la supuesta ‘bomba’. Por tal motivo, Milett pidió que se retracten por medio de unos mensajes de WhatsApp.

Según el comunicador argentino ‘Pampito’, le llegó una información en donde se sostiene que Milett Figueroa habría tenido sexo con Marcelo Tinelli antes de iniciar su relación. Incluso, indicó que este rumor se lo contaron los participantes del reality de baile. «Todavía no estaba confirmando el romance y contamos que nos había llegado la información que Milett contaba que ya había tenido sexo con Marcelo, pero no lo conté yo sino que los participantes lo decían», sostuvo el periodista este 26 de noviembre.

Ante estas acusaciones, la modelo peruana se pronunció inmediatamente, pues se estaba dañando su imagen. «No me parece lo que dijiste en ‘Intrusos’. No voy a permitir esa ligereza con la que te expresas (…) Te pido que te retractes porque no es verdad. No me gusta que me ensucien de esa manera y no lo voy a permitir. No sé con qué intención lo haces, pero te pido respeto», se puede leer en los mensajes enviados.