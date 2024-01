¿Lo defiende? Úrsula Boza comparte mensaje tras polémica de Gianotti: «Que piensen lo que quieran»

Resulta que Christopher Gianotti desató polémica hablando sobre pobreza en una entrevista. La cosa se puso tan candente que hasta Jaime Chincha y otros famosos lo criticaron. ¿Y Úrsula Boza? Pues, se pronunció en su propio estilo.

Úrsula Boza defiende a Christopher Gianotti

El actor, en una charla con Katia Palma, soltó que hablar de desigualdad en Perú era «discurso mediocre». Eso no le gustó nada a Ebelin Ortiz, Jaime Chincha y Mávila Huertas, quienes le dijeron de todo. Y no es para menos.

Pero, atención, porque Úrsula Boza, la esposa de Gianotti, no se quedó callada. Aunque no soltó el nombre de su esposo, compartió un mensaje en sus redes que nos dejó a todos pensando: «No te frustres cuando alguien no sea capaz de comprenderte. A veces, simplemente, tienes que dejar que el otro piense de ti lo que quiera. Eso no cambia quién eres en realidad». ¿Será una indirecta a todos los críticos?

A pesar de la tormenta mediática, la pareja no ha dicho ni «mu». Siguen subiendo contenido en redes sociales, como si nada hubiera pasado. ¿Están ignorando todo o simplemente están haciendo caso omiso? El misterio está a tope. Más allá del post, ni Boza, ni Gianotti han escrito algún comunicado aclarando o disculpándose por lo sucedido.

¿Un mensaje que predecía el futuro?

En medio de todo este drama, la parejita cumplió 13 años de casados. Sí, ¡13! Y Úrsula no dudó en compartir su amor en redes: «Hoy cumplimos 13 años de casados. Te amo infinito». ¡Ay, qué bonito! ¿Será una forma de decirle al mundo que el amor es más fuerte que cualquier chisme?

De igual forma, días después agradeció los saludos, pero confesó que se equivocó con la fecha: su aniversario de bodas es el 14 de enero. Ellos lo celebraron el 11 de enero en medio de la polémica en redes sociales por las declaraciones de Gianotti.

En resumen, el actor se metió en tremendo lio con sus comentarios, los famosos le tiraron con todo, pero Úrsula Boza soltó un mensaje enigmático que nos tiene a todos con la intriga. ¿Estará defendiendo a su chico en las sombras? Seguiremos al tanto e informando cualquier novedad o actualización sobre el tema.