¡Lo desmienten! Luisito no sería dueño del local en España y habría falsificado diploma de chef

¡Una farsa! Luisito habría engañado a todos con el ‘cuento’ de que es un dueño de un restaurante en España y no habría estudiado.

Pese a que hace poco se jactaba de que había estudiado gastronomía en España y que sería dueño de un local, al parecer todo sería una mentira. Los ‘urracos’ conversaron con Oriel Millán, gerente del Instituto Rambla y con Karina Zaldívar, supuestamente la dueña del local mostró las evidencias del caso.

Magaly terminó decepcionada de Luisito al ser desmentido: “Qué barbaridad yo que pensé que este chico había cambiado. Resulta que la verdadera dueña nos dice que a ella se le traspasa este local y contrata a Luisito Caycho para promocionar, para llevar gente. Ella daba el local y él hacía la promoción y llevaba gente, cosa que no pasó y tuvo que cerrar”, indicó.

Además, señaló que el título profesional era falso e incluso tenía faltas ortográficas: “Sobre su título como chef nos habló el gerente del instituto y nos dijo que es falso y que no comenten este tipo de ortografía. Él dice que además duda que lo contraten al Chamaco como chef porque no estudió aquí y no es chef de alta cocina. En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso”, concluyó.