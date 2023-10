¡Lo despertaron! Luisito Caycho celebra su top #1 en tendencia por su tema ‘Chica Positiva’

¿Vuelve a los escenarios? El popular Luisito Caycho, el ‘Chamaco’ celebró en TikTok que alcanzó ser tendencia en todas las redes sociales. Además, anunció que se encuentra preparando nuevo temas para ser lanzados próximamente aprovechando la popularidad que le han dado los internautas. Recordemos que el artista ofreció alrededor de 500 euros al mejor DJ que haga un remix de su tema ‘Chica Positiva’ para ser relanzado este año. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luisito Caycho celebra su tendencia en redes sociales

El popular Luisito Caycho, conocido en su momento como el ‘Chamaco’ estuvo anunciando el relanzamiento de su tema ‘Chica Positiva’. Ante ello, por medio de sus redes sociales, el artista anunció que es tendencia en todas las redes sociales y que se encuentra listo para relanzar su pegajoso tema.

«¡Qué tal toda mi gente linda del TikTok! Somos tendencia número uno. Somos tendencia número uno en todas las redes sociales, mi gente. Gracias por todo el apoyo. Gracias por todo el cariño. La Chica Positiva es un ícono para mucha gente. Para la gente que sigue de atrás, para las nuevas generaciones. Señores, muchas gracias. Me siento contento, me siento feliz. Se vienen nuevos temas, se viene el remix de la ‘Chica Positiva’ con un terrible cantante, ya ustedes lo conocen. Solo está esperando que lo suelten. Gracias por el apoyo. Sigan apoyando mi música. Les prometo que no los voy a defraudar. ¡Luisito el Chamacho. La Chica Positiva!», dijo entusiasmado el artista en sus redes sociales.

Internautas piden el regreso de ‘El Chamaco’

La expareja de la cantante criolla Lucía de la Cruz, Luisito Caycho, fue recordado por un usuario en redes sociales en medio del resurgimiento de Maro Hart gracias a los internautas. Debido a ello, el usuario de TikTok viralizó un video en donde aparece el reggaetonero Luisito Caycho interpretando su recordado tema ‘La Chica positiva’. Incluso, muchos internautas se sumaron y comentaron que sí les gustaría que ‘revivan’ al Chamaco, así como lo hicieron con Mario Hart.

«Andy V y el Chamaco, el verdadero dúo dinámico», «Revivamos a uno por uno pues, estamos en Mario y aún no completamos las 7 esferas de dragón», «Eso es demasiado poder para ser liberado», «Sinceramente la canción es muy buena», «Confirmo. Los peruanos estaban adelantados a su tiempo. Esta canción sí la lanzan hoy día, sería un boom», «Jajajaj el verdadero Chamako. Me acuerdo el “apunta la placa”, «jajaja qué hagan una dinastía del reggaeton peruano comenzando por acá», fueron alguno de los comentarios de los usuarios en redes sociales.