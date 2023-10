¡Lo dijo todo! Milett Figueroa negó romance con Facundo González y el argentino tuvo peculiar reacción (VIDEO)

¡Todas lo niegan! Milett Figueroa, una vez más, fue invitada al programa “LAM” donde sigue dando que hablar. Consultándole por algún romance con algún argentino, la modelo peruana descartó tajantemente que haya tenido alguno, olvidándose, al parecer, de Facundo González. El popular “Wacho” fue consultado al respecto y, fiel a su estilo, no se quedó callado, sorprendiendo a más de uno con sus declaraciones.

Facundo González responde a Milett Figueroa

Las palabras de Milett Figueroa en el espacio argentino tuvieron rápida repercusión en la farándula nacional. Las cámaras de “Más espectáculos” abordaron a Facundo González para consultarle al respecto y el argentino se mostró sorprendido por lo dicho por la ex integrante de Esto es Guerra.

«Ahhh, dijo eso. No, está bien, yo con Milett hace mucho tiempo que no hablo y bueno, si ella dijo eso… yo qué sé, no pasa nada. No, está bien si ella dijo que no estuvo con un argentino creo que está bien. Todas me niegan”, señaló Facundo González.

Asimismo, reveló que es amigo del presentador de “LAM”, Ángel de Brito, e incluso le han extendido la invitación para que sea panelista del programa. Sin embargo, por respeto a Milett Figueroa señaló que declinó de la propuesta.

“Soy amigo de Ángel de Brito, hablé con él y creo que no, no es momento de decir y salir a contar algo, no me parece. Me han dicho si quería hablar y la verdad que no, no me corresponde. Lo que pasó con Milett fue hace muchos años, cuando llegué a Perú, fue algo de momento”, agregó Facundo González.

Pese a las declaraciones de Milett Figueroa, el argentino le desea lo mejor en esta nueva etapa y está seguro de que logrará triunfar en la pista de Marcelo Tinelli.

“Es una chica muy guapa, más allá del aspecto físico. Estoy seguro que le irá bien allá en Argentina. Sabe lo que hace y estoy seguro que va a brillar”, indicó el popular “Wacho”.

¿Tuvieron romance?

A finales del 2014, un ampay remeció la farándula nacional. Milett Figueroa era captada en besos y abrazos con Facundo González el pasado 10 de diciembre de 2014, algo que el argentino negó en todo momento.

“No, no pasó nada. En serio no pasó nada. Pongan las imágenes si quieren”, aseguraba Facundo en aquel momento. Sin embargo, las imágenes de “Amor, Amor, Amor” eran claras y se mostraba a ambos en actitudes bastantes cariñosas en el taxi.

Al parecer este recuerdo se habría borrado de la memoria de Milett Figueroa, quien negó ante todos haber tenido algún romance o acercamiento con algún argentino.